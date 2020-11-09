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Aktüel Yemen'de hükümet güçleri ile ayrılıkçı milisler arasında çatışma: 6 ölü
Aktüel

Yemen'de hükümet güçleri ile ayrılıkçı milisler arasında çatışma: 6 ölü

Yeniakit Publisher
2020-11-09 21:10:20 -
Yemen'de hükümet güçleri ile ayrılıkçı milisler arasında çatışma: 6 ölü

ADEN (AA) - Yemen'in güneyindeki Ebyen kentinde hükümet güçleriyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında çıkan çatışmalarda 6 milisin öldüğü, 4 milisin yaralandığı belirtildi.

Yemen'in kuzeyi ile güneyi arasında bakanlıkların eşit bir şekilde paylaşılması temeline dayanan yeni hükümet için istişareler devam ederken GGK ile hükümet güçleri arasında Ebyen'de şiddetli çatışmalar yaşandı.

Ebyen Merkez Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, çatışmalarda 6 GGK milisi ölürken, 4 milis yaralandı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu ve Aden'deki hastanelere nakledilecekleri kaydedildi.

Öte yandan, Ebyen'in merkezi Zencibar kentinde GGK Operasyon Biriminden askeri kaynaklar, çatışmaların, hükümet güçlerinin, Et-Tariyye cephesinde GGK mevzilerine saldırı düzenlemesi sonucu çıktığını ifade etti.

Söz konusu askeri kaynaklar, saldırının püskürtüldüğünü ve düşman saflarında (hükümet güçleri) büyük can kaybı yaşandığını iddia etti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir süredir yeni hükümetin kurulması için görüşmeler yürütülüyor.


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