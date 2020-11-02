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Aktüel Yemen hükümetinden "Safir petrol tankeri korkunç bir çevre felaketine yol açabilir" uyarısı
Aktüel

Yemen hükümetinden "Safir petrol tankeri korkunç bir çevre felaketine yol açabilir" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 18:01:45 -
Yemen hükümetinden "Safir petrol tankeri korkunç bir çevre felaketine yol açabilir" uyarısı

İSTANBUL (AA) - Yemen hükümeti, 5 yıldır Hudeyde kentindeki Ras İsa Limanı'nda demirli bulunan Safir petrol tankerinden sızıntı halinde "korkunç bir çevre felaketi" yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Yemen Petrol ve Maden Bakanı Evs Abdullah el-Ud, Safir petrol tankerinin yol açabileceği çevre felaketine dikkati çekti.

Ud, yazılı açıklamasında, "Tankerdeki petrolün sızması, Kızıldeniz'de 100'den fazla adadaki biyolojik ve doğal çeşitliliği yok edebilecek, dünyanın başa çıkmakta zorlanacağı korkunç bir çevresel felakete neden olur." ifadelerine yer verdi.

Safir petrol tankerinin Husilerin kontrolündeki bölgede olduğunu hatırlatan Ud, "Durum her geçen gün kötüye gidiyor ve Husi milisler teknik ekibin bakım çalışması yapmasına izin vermiyor." ifadelerini kullandı.

- Safir petrol tankerinde "sızıntı" tehlikesi

Ras İsa Limanı'nda 2015'ten bu yana demirli bulunan ve içerdiği 1 milyon varili aşkın petrolle sızıntı tehlikesi taşıdığı belirtilen Safir tankeri, Yemen'de çatışan taraflar arasında sorun teşkil ediyor.

Yemen hükümeti "Husilerin 5 yıldır tankerin bakımının yapılmasına izin vermediğini" savunurken Husiler bunu yalanlıyor.

Husiler "petrolün satışını ve gelirin hükümet ile aralarında bölüşülmesini" şart koşarken, Yemen hükümeti ise buna şiddetle karşı çıkıyor.

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