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Yemen hükümetiden BAE'ye suçlama!

Yemen, güneydeki ayrılıkçı harekete destek veren Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) Şebve ilinde olayları tırmandırmakla suçladı.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:52
Yemen hükümetiden BAE'ye suçlama!

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Hükümet Sözcüsü Racih Badi, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Şebve ilindeki olayların askeri yönden tırmandırılması ve il merkezi Atak kentine baskın düzenleme girişiminden Belhaf ilçesindeki BAE kuvvetlerini sorumlu tuttu.

Badi, Suudi Arabistan'ın krizi sonlandırmak için büyük çaba harcamasına rağmen BAE'nin Atak'ta olayları tırmandırdığını belirtti.

"Hükümet, Güney Geçiş Konseyinin önderliğindeki isyana her türlü yöntemle karşı koymakta kararlıdır." ifadesini kullanan Badi, olayların Şebve iline kadar genişlemesini, "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hedeflerine ve Suudi Arabistan'ın uzlaşı çabalarına açıkça meydan okumak" olarak değerlendirdi.

Şebve'nin merkez ilçesi Atak'ta dün akşam BAE destekli Güney Geçiş Konseyine bağlı birliklerle hükümet güçleri arasında çatışmalar başlamıştı.

AYRILIKÇI HAREKET YAYILIYOR

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni güçleri, salı günü de ülkenin güneyindeki Ebyen kentinde bir askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

HUSİLERLE SAVAŞ SÜRERKEN AYRILIK FİKİRLERİ YENİDEN FİLİZLENDİ

Yemen'de daha önce güneyde ve kuzeyde varlık gösteren iki devlet 1990'da birleşmişti.

Ülkede İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:52
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