THY - İmaj
0553 313 94 23

Yemekten sonra meyve yenir mi?

Kilo alma korkusu yaşayanların en büyük problemlerinden biri de yemek sonrası atıştırmalık tüketmektir.

03 Temmuz 2018 Salı 11:09
Yemekten sonra meyve yenir mi?

Yemekten sonra meyve yenmesi pek çok diyetisyen tarafından önerilmez. Meyveler daha çok şeker deposu olduğu için sindirimin etkili çalışmasını önlemektedir. Bu yüzden aslında yemeklerden sonra meyve asla önerilmemektedir.

Bunun en başlıca sebebi öncelikle sindirim sırasında besin emiliminin ince bağırsağa ulaşmasını engellemesidir. Burada bu olay yaklaşık 20 dakikayı aldığı gibi yüksek oranda içerdiği protein ve nişastanın da midede tıkılı kalmasına yol açmaktadır. Midede tıkılı kalan meyvelerde ekşime ya da çürümeye yol açarak rahatsızlık dahi verebilir.

Bu yüzden kilo dezavantajının yanında görüldüğü üzere sağlığında olumsuz etkilenmesine yol açabilir.Böylesi durumlarda da doğal olarak hiçbir besinsel fayda sağlanamaz. Bu durumun tam da aksine yemekler sindirilemeden kalmış, meyveler midede parçalanamamış ve de sindirim sistemi tamamen alt üst olmuştur.

Yemekten sonra meyve yemek değil hiç bir atıştırmalığın tercih edilmemesi gerekmektedir. Sağlık yanında kilo problemine de yol açma olasılığı çok yüksektir. Genelde zaten yemek sonrası yenen tüm atıştırmalıklar, meyveler ve dahası sindirimi güçleştirdiğinden kilo kazanımına neden olmaktadır. Bu yüzden meyvelerin daha ziyade mide boş iken yenilmesi önerilir.

Özellikle de öğle saatlerinden sonra ve de sabah saatlerinde yenen meyvelerin tokluk hissi yanında oldukça sağlıklı bir katkısı da olacaktır. Yemek sonrası illa meyve yemek isteniyorsa bunu hafif bir egzersiz sonrası denemek daha yararlı olacaktır. Fiziksel egzersizlerden sonra sindirim süreci dengelenecek ve meyve ihtiyacı daha rahat ve de sağlıklı karşılanabilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 11:09
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. sağlıklı yaşam
  4. kadın
  5. yemek yemek
  6. meyve yemek
  7. meyve tüketimi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Parti milletvekilleri MHP'ye mi geçecek? Son dakika gelişmesi
    1. İYİ Parti milletvekilleri MHP'ye mi..
    2. Mahsur kaldıkları mağarada 9 gün sonra..
    3. Minik Leyla'dan gelen acı haber..
    4. Endonezya'da feribot faciası: 4 ölü
    5. 'İspanya'yı elersek kadın elbisesi..
    6. Muharrem İnce'nin kurultay çarkı!
    7. Osmaniye Ticaret odasına silahlı..
    8. Irak'tan PKK açıklaması: Türkiye'ye..
    9. Eksik primi olanlara emeklilik yolu!..
    10. Sadece Hatay'da yaşıyor! Değeri ise..
    11. Rıza Çalımbay, Fenerbahçeli yıldıza..
    12. Sakarya lise 2018 2019 taban..
    13. PKK'nın ilaç tedarikçilerine büyük..
    14. Büyükçekmece'de olaylı yıkım! Yaralı..
    15. MHP'den İyi Parti iddiası: Dönecekler
    16. Atletico Madrid forması giyen Mensah..
    17. Trabzon lise taban puanları 2018..
    18. Leyla'nın ölümüyle ilgili son dakika..
    19. En düşük memur ve emekli maaşları..
    20. Van lise taban puanları 2018
    Milyonların duygularına tercüman oldu... Çok sert idam tepkisi
    Milyonların duygularına tercüman oldu... Çok sert idam tepkisi
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!
    İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!
    FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor
    FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor