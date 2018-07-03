Yemekten sonra meyve yenir mi?

Yemekten sonra meyve yenmesi pek çok diyetisyen tarafından önerilmez. Meyveler daha çok şeker deposu olduğu için sindirimin etkili çalışmasını önlemektedir. Bu yüzden aslında yemeklerden sonra meyve asla önerilmemektedir.

Bunun en başlıca sebebi öncelikle sindirim sırasında besin emiliminin ince bağırsağa ulaşmasını engellemesidir. Burada bu olay yaklaşık 20 dakikayı aldığı gibi yüksek oranda içerdiği protein ve nişastanın da midede tıkılı kalmasına yol açmaktadır. Midede tıkılı kalan meyvelerde ekşime ya da çürümeye yol açarak rahatsızlık dahi verebilir.

Bu yüzden kilo dezavantajının yanında görüldüğü üzere sağlığında olumsuz etkilenmesine yol açabilir.Böylesi durumlarda da doğal olarak hiçbir besinsel fayda sağlanamaz. Bu durumun tam da aksine yemekler sindirilemeden kalmış, meyveler midede parçalanamamış ve de sindirim sistemi tamamen alt üst olmuştur.

Yemekten sonra meyve yemek değil hiç bir atıştırmalığın tercih edilmemesi gerekmektedir. Sağlık yanında kilo problemine de yol açma olasılığı çok yüksektir. Genelde zaten yemek sonrası yenen tüm atıştırmalıklar, meyveler ve dahası sindirimi güçleştirdiğinden kilo kazanımına neden olmaktadır. Bu yüzden meyvelerin daha ziyade mide boş iken yenilmesi önerilir.

Özellikle de öğle saatlerinden sonra ve de sabah saatlerinde yenen meyvelerin tokluk hissi yanında oldukça sağlıklı bir katkısı da olacaktır. Yemek sonrası illa meyve yemek isteniyorsa bunu hafif bir egzersiz sonrası denemek daha yararlı olacaktır. Fiziksel egzersizlerden sonra sindirim süreci dengelenecek ve meyve ihtiyacı daha rahat ve de sağlıklı karşılanabilecektir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.