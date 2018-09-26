Yemeklik patateste 60 bin ton rekolte bekleniyor

Hasat dolayısıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kızılırmak Havzası üzerinde bulunan Yeşilyurt mevkisinde "Patates Tarla Günü" etkinliği düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, burada yaptığı açıklamada, Sivas'ın tohumluk patates üretiminde Türkiye ikincisi, yemeklikte ise sekizinci olduğunu söyledi.

Sivas'ın patates üretiminde önemli merkezlerden olduğunu aktaran Yıldız, "2017 yılı TÜİK rakamlarına göre, ilimiz Konya'dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Yemeklik üretiminde de Türkiye'de 60 bin ton üretimle 8. sırada yer almaktadır." dedi.

Yıldız, üretimi daha üst rakamlara çıkarmak istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Mutlaka patates tarımının üretimini artırmak istiyoruz. İlimizde patatesten ortalama 3-3,5 ton arasında verim alınmakta. Çeşit özelliğine bağlı olarak da bu verim ortalaması değişmektedir. İlimizde sonbaharın gelmesiyle yemeklik patates sökümleri başladı. Şu an 'lady olympia' dediğimiz çeşidin hasadı yapılmakta. Bu patatesimiz kızartmalık sofralık bir patatestir. Yemeklik olarak 60 bin ton civarında, tohumluk olarak da 30 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. 2018 yılının hayırlı ve bereketli geçmesini diliyorum."

Etkinliğe, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu da katıldı.