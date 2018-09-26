THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Yemeklik patateste 60 bin ton rekolte bekleniyor

Türkiye'nin patates üretim merkezlerinden Sivas'ta yemeklik patates hasadı başladı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 16:11
Yemeklik patateste 60 bin ton rekolte bekleniyor

Hasat dolayısıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kızılırmak Havzası üzerinde bulunan Yeşilyurt mevkisinde "Patates Tarla Günü" etkinliği düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, burada yaptığı açıklamada, Sivas'ın tohumluk patates üretiminde Türkiye ikincisi, yemeklikte ise sekizinci olduğunu söyledi.

Sivas'ın patates üretiminde önemli merkezlerden olduğunu aktaran Yıldız, "2017 yılı TÜİK rakamlarına göre, ilimiz Konya'dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Yemeklik üretiminde de Türkiye'de 60 bin ton üretimle 8. sırada yer almaktadır." dedi.

Yıldız, üretimi daha üst rakamlara çıkarmak istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Mutlaka patates tarımının üretimini artırmak istiyoruz. İlimizde patatesten ortalama 3-3,5 ton arasında verim alınmakta. Çeşit özelliğine bağlı olarak da bu verim ortalaması değişmektedir. İlimizde sonbaharın gelmesiyle yemeklik patates sökümleri başladı. Şu an 'lady olympia' dediğimiz çeşidin hasadı yapılmakta. Bu patatesimiz kızartmalık sofralık bir patatestir. Yemeklik olarak 60 bin ton civarında, tohumluk olarak da 30 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. 2018 yılının hayırlı ve bereketli geçmesini diliyorum."

Etkinliğe, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu da katıldı.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 16:11
  1. Sivas
  2. Konya
  3. 60 bin ton
  4. hasat
  5. rekolte
  6. Seyit Yıldız
  7. yemeklik patates

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tokat'da vahşet! Kediyi iple apartman girişine astılar
    1. Tokat'da vahşet! Kediyi iple apartman..
    2. Türkiye'den açıklama: Tehdit hala..
    3. İzmir'de yolcu otobüsü sürüye çarptı,..
    4. Bekir Pakdemirli'den özeleştiri: Bana..
    5. Yalçın Topçu Türksoy'un düzenlediği..
    6. Bunlar hep İslam’sızlıktan.....
    7. Terör örgütünden Deyrizor'a baskın! 10..
    8. İnternet yayınlarına ebeveyn denetimi..
    9. Bolu'da seyir halindeki yumurta yüklü..
    10. Bursa'da patlama oldu! Ekipler sevk..
    11. Antalya'da şoför terörü! Rus rehberi..
    12. Mesut Özil'den Joachim Löw'e soğuk duş!
    13. İzmir’e şiddetli fırtına uyarısı
    14. Mustafa Sarıgül bombası! Şişli'yi..
    15. 'Ben şov yapmam' deyip adaylığını..
    16. Büyükannelerin yanında büyüyen çocuklar
    17. Almanya'dan sıcak açıklama: Türkiye..
    18. Belediye Başkan Vekili olarak atanan..
    19. 323 litre sahte içki ele geçirildi
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nikos..
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2018
    Katar’dan dev hamle
    Katar’dan dev hamle
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?