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Yemek yerken su içilir mi

Sağlık için olmazsa olmaz olan su, yemekle birlikte içildiğinde gerçekten zarar verir mi yoksa sadece bir efsane mi?

23 Nisan 2018 Pazartesi 23:29
Yemek yerken su içilir mi

Sağlık programları, diyetisyenler, sokaktaki insanlar neredeyse herkes yemekle birlikte su içmenin yanlış olduğunu söylüyor. Bazı uzmanlar bu durumu, suyun mide asidini sulandırması olarak açıklıyor. Bazıları ise yemekle birlikte içilen suyun şişmanlattığını iddia ediyor. Peki sağlık için olmazsa olmaz olan su, yemekle birlikte içildiğinde gerçekten zarar verir mi yoksa sadece bir efsane mi? İşte cevabı.

SIVILAR ASİTLİĞİ AZALTMAZ

Vücudumuz karmaşık ancak çok iyi ayarlanmış bir sistemdir. Eğer mide bir şey sindiremediğini hissediyorsa, daha fazla enzim üretir ve içindeki sıvının asitliğini arttırır. Yarım litre su içseniz bile, asitlik seviyesini etkilemez. Bu arada, su aynı zamanda yiyeceklerle birlikte de alınır. Örneğin, ortalama olarak bir portakal % 86 sudan oluşur. Bu arada, çalışmalar bazı gıdaların midede asitlik seviyesini azaltabildiğini, ancak çok çabuk normale döndüğünü göstermiştir.

SIVILAR SİNDİRİMİN HIZINI ETKİLEMEZ

Bilim adamları, sıvının vücudu katı yiyeceklerden daha hızlı terk ettiğini iddia eder, ancak bu sindirim hızını etkilemez.

YEMEKLE BİRLİKTE SU İÇMEK ZARARLI DEĞİLDİR

Yemek yerken su içerek vücuda zarar vermezsiniz. Aksine, su katı yiyecekleri yumuşatmaya yardımcı olur . Ama yiyecekleri yutmadan önce içmeyin ki gerekli enzimleri içeren yiyeceklerde yeterli miktarda tükürük olmalıdır. Yerken su içmenin belirli avantajları vardır. Araştırmalar, bir kişinin bir miktar su içmesi için duraklama yaptığında, yeme sürecini yavaşlattığını göstermektedir. Sonuç olarak, daha az yemenizi sağlamak açısından iyi. Su yerine yemekle çay içmeye alışkınsanız, bunda da yanlış bir şey yoktur. Araştırmalar , çay veya su içtikten sonra asitlik seviyelerinde bir fark olmadığını göstermektedir. İçtiğiniz suyun sıcaklığı sindirim hızını etkilemez. Ancak, bilim adamları, ılık su içmeyi öneriyorlar.

www. kadinvekadin. net)

 

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 23:29
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  4. sağlıklı beslenme

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