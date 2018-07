Yemek yaparken bu hataları yapmayın!

TARİFİ BAŞTAN SONA KADAR OKUMAMAK

Eğer bir yemeği tarife göre yapacaksanız, işe başlamadan önce tarifi baştan sonra önce okuyun. Çünkü yemeği yaparken, bazı malzemelerin veya aletlerin olmadığını görebilirsiniz. Özellikle eksik malzemenin olması yapacağınız yemeğin lezzetini olumsuz olarak etkileyebilir.

DOĞRU YEMEK TAHTASINI KULLANIN

Küçük kesme tahtaları şirin ve sevimlidir. Ancak küçük kesme tahtası yemek yaparken çok uygun değildir. Kesme tahtanız yemek yaparken her zaman büyük olmadır. Böylece dilimlemek zorunda olduğunun malzemeleri rahatlıkla hazırlayabilirsiniz.

YANLIŞ BIÇAK KULLANIMI

Yemeğin malzemelerini hazırlarken farklı bıçaklara ihtiyaç duyabilirsiniz. Sarımsak gibi küçük malzemeleri dilimlerken, tavuk gibi büyük bir eti keserken veya sebze keserken kullanacağınız bıçaklar farklı olmalıdır. Bunun için her iş için çok amaçlı bıçakları kullanmak en doğrusu.

ÇALIŞIRKEN DAĞINIK OLMAK

Mutfağınızda çalışırken dağınık olmamaya dikkat edin. Dağınıklık hem yemeğinizi organize etmekte hem de birbiriyle temas etmemesi gereken bazı malzemeleri korumak için faydalı olacaktır. Bunun için kesme tahtanızın yanında çöp kovanızın bulunması mutfakta çalışırken dağınıklığı önleyecektir.

SOĞUK TAVAYA MALZEME EKLEMEK

Pişireceğiniz malzemeleri tava veya tencereye koyacaksanız, önceden ısıtılmış olmasına dikkat edin. Tencere veya tavanızı ısın ve üzerine yağ ilave edin. Yağ ısındıktan sonra malzemelerinizi ekleyin. Eğer soğuk yağa malzemeleri koyarsanız, hem yağ çekmesi hem de yapışması kaçınılmazdır.

BUZDOLABINDAN ÇIKARDIĞINIZ ETİ HEEMEN PİŞİRMEYİN

Et, balık veya tavuk pişirecekseniz, ister ızgara ister fırın olsun, buzdolabından çıkararak direkt olarak pişirmeye başlamayın. Eğer böyle yaparsanız, etin dışı pişecektir ama içi çiğ kalacaktır. Et ve balık gibi gıdaları buzdolabından çıkarın ve oda sıcaklığında 15-20 dakika bekletin. Daha sonra pişirme işlemine başlayın. Oda sıcaklığındaki etler, her zaman eşit oranda pişer.

YEMEKLERE BAHARATLARI ERKEN EKLEYİN

Özellikle çok fazla lezzetli olmayan yemek yapıyorsanız o zaman baharatını ve lezzetlendirici malzemeleri yemek pişerken eklemeyi unutmayın. Yemek pişerken baharatları eklenerek lezzetin birbirine karışmasını sağlayın.

YANLIŞ TENCERE KULLANMAK

Yemek yaparken kullanacağınız tencereyi doğru seçin. Kullanacağınız malzemelere göre tencere ne büyük ne de küçük olmalıdır. Özellikle küçük tencerede yemek pişiriyorsanız, malzeme fazla olduğu için ısı düşük olacak ve yemekleriniz hep haşlama tadında olacaktır. En iyi pişirme tüm malzemelerin eşit pişirilmesi sonucu elde edilir. Özellikle et pişiriyorsanız, et parçalarının birbirine değmediğine dikkat edin. Parçalar arasında mutlaka aralıklar olmalıdır.

YEMEĞİ PİŞİRİRKEN TATMAMAK

Yemek pişirirken sık sık tadına bakmayı unutmayın. Çünkü akşam yemeği masaya getirdiğinizde eksik veya fazla baharatlar sebebiyle riske girmeyin. Yemeğinize eklediğiniz baharat veya malzemeler sonrasında tadına bakın. Bu olmazsa olmaz kuraldır.