Biri 71 biri 72 yaşında! 52 yıldır 3 engelli evlatlarına hayatlarını adadılar
Muğla’da yaşayan 71 yaşındaki Duriye Dural ile 72 yaşındaki Mustafa Dural çifti, doğuştan bedensel engelli 3 çocuklarına tam 52 yıldır büyük bir özveriyle bakıyor.
Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde yaşayan Duriye ve Mustafa Dural çifti, doğuştan bedensel engelli olan üç çocuklarıyla aynı çatı altında yaşamlarını sürdürüyor.
Kavaklıdere ilçesi Nebiler Mahallesi’nde yaşayan Duriye-Mustafa Dural çifti, doğuştan bedensel engelli olan çocukları Lütfi (52), İsa (49) ve Sadike (43) ile birlikte yaşamlarını sürdürüyor. İlerleyen yaşlarına rağmen çocuklarının bakımını bir an olsun aksatmayan çift, tüm zamanlarını evlatlarına ayırıyor. Ailenin geçimi ise Mustafa Dural’ın emekli maaşı ve devletten alınan evde bakım desteği ile sağlanıyor. Dural çifti, yıllardır çocuklarını birbirlerinden ayırmadan aynı çatı altında bakarak hayatlarını sürdürüyor.
Duriye Dural, "Ben kaderime razıyım, yapacak bir şey yok. Çocuklarım misafiri çok seviyor. Gelenden gidenden çok memnun kalırlar. Yemek seçmezler, ne pişirsem yerler. Haftada 5-6 gün banyolarını yaptırırım" dedi.
Mustafa Dural ise "Eşimle birlikte çocuklarımızı bırakıp bir yere gitmeyiz. Nikah ya da düğün olduğu zaman birimiz mutlaka evde kalır. Evlatlarımın bir dediğini iki yapmıyorum. Her isteklerini yerine getirmeye çalışıyorum" diye konuştu. Dural çiftinin azmi ve yüzlerindeki gülümseme de çevredekilerin takdirini topluyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23