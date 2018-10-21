Yemek masası alırken nelere dikkat etmelisiniz?
Bir yemek masasına mı ihtiyacınız var? Yemek masası almadan önce göz önünde bulundurmanız gerekenleri not edin lütfen...21 Ekim 2018 Pazar 15:26
● Masanızın, açıldığı zaman yemek odanıza sığacağından emin olun
● Sandalyelerinizi geriye doğru çektiğinizde yeterince yer kalmasına ve masaya servis yapabilmek için etrafında yürüyüş alanı kalmasına dikkat edin.
● Tasarımına önem verin
● Masanın altına doğru katlanan, açılır-kapanır kapaklar, alanla ilgili sıkıntınız varsa son derece pratik bir çözümdür,
● Masayı kolayca açıp kapayabilmelisiniz. Masanızı kendi başınıza açıp kapayabiliyorsanız bu, masanın işlevsel bir tasarıma sahip olduğunu gösterir. Tereddüt etmeden satın alabilirsiniz.
● Narin yapıdaki modeller çabuk aşınıp, kolayca kırılabilir.
●Satın aldığınız masanın yüksekliği ile sandalyelerinizin yüksekliği uyumlu olmalı. Sandalye ile masanın alt kısmı arasında 18-20 cm boşluk kalmasına özen gösterin. Ayrıca her sandalye arasında 60 cm'lik bir dirsek mesafesi olacak şekilde bir düzen oluşturmaya çalışın.
YORUM YAZ