Yemek masası alırken nelere dikkat etmelisiniz?

● Masanızın, açıldığı zaman yemek odanıza sığacağından emin olun

● Sandalyelerinizi geriye doğru çektiğinizde yeterince yer kalmasına ve masaya servis yapabilmek için etrafında yürüyüş alanı kalmasına dikkat edin.

● Tasarımına önem verin

● Masanın altına doğru katlanan, açılır-kapanır kapaklar, alanla ilgili sıkıntınız varsa son derece pratik bir çözümdür,

● Masayı kolayca açıp kapayabilmelisiniz. Masanızı kendi başınıza açıp kapayabiliyorsanız bu, masanın işlevsel bir tasarıma sahip olduğunu gösterir. Tereddüt etmeden satın alabilirsiniz.

● Narin yapıdaki modeller çabuk aşınıp, kolayca kırılabilir.

●Satın aldığınız masanın yüksekliği ile sandalyelerinizin yüksekliği uyumlu olmalı. Sandalye ile masanın alt kısmı arasında 18-20 cm boşluk kalmasına özen gösterin. Ayrıca her sandalye arasında 60 cm'lik bir dirsek mesafesi olacak şekilde bir düzen oluşturmaya çalışın.