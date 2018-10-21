AĞAÇ AŞ
0553 313 94 23

Yemek masası alırken nelere dikkat etmelisiniz?

Bir yemek masasına mı ihtiyacınız var? Yemek masası almadan önce göz önünde bulundurmanız gerekenleri not edin lütfen...

21 Ekim 2018 Pazar 15:26
Yemek masası alırken nelere dikkat etmelisiniz?

● Masanızın, açıldığı zaman yemek odanıza sığacağından emin olun

● Sandalyelerinizi geriye doğru çektiğinizde yeterince yer kalmasına ve masaya servis yapabilmek için etrafında yürüyüş alanı kalmasına dikkat edin.

● Tasarımına önem verin

● Masanın altına doğru katlanan, açılır-kapanır kapaklar, alanla ilgili sıkıntınız varsa son derece pratik bir çözümdür,

● Masayı kolayca açıp kapayabilmelisiniz. Masanızı kendi başınıza açıp kapayabiliyorsanız bu, masanın işlevsel bir tasarıma sahip olduğunu gösterir. Tereddüt etmeden satın alabilirsiniz.

● Narin yapıdaki modeller çabuk aşınıp, kolayca kırılabilir.

●Satın aldığınız masanın yüksekliği ile sandalyelerinizin yüksekliği uyumlu olmalı. Sandalye ile masanın alt kısmı arasında 18-20 cm boşluk kalmasına özen gösterin. Ayrıca her sandalye arasında 60 cm'lik bir dirsek mesafesi olacak şekilde bir düzen oluşturmaya çalışın.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 15:26
  1. yemek masası alırken dikkat edilmesi gerekenler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    4 madde ile canlı ve sağlıklı bir cilt nasıl olur ?
    1. 4 madde ile canlı ve sağlıklı bir cilt..
    2. Uyum, emek ve sabır istiyor
    3. Terörist cenazesine katılmak isteyen..
    4. Aşağıya bakan korkunç manzarayla..
    5. Bir ilçe diken üstünde! Sayıları her..
    6. Özenmeyin! Nargile sigaradan beter..
    7. DSP'den ittifak açıklaması
    8. CHP'li belediye arnavut kaldırımına..
    9. Yazar Alev Alatlı, taşı gediğine..
    10. Yemek masası alırken nelere dikkat..
    11. Ajan Brunson'ın üssü Diriliş Kilisesi,..
    12. Fatih Altaylı, küfrettiği polise..
    13. Kaşıkçı soruşturması büyüyor! 25 kişi...
    14. Maçta yumruklar konuştu! Büyük ceza..
    15. Kanser testinde risk çok azaldı
    16. Sağlığınızı tehlikeye atmayın
    17. Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz,..
    18. İsrail'den küstah açıklama!
    19. 12 yıl sonra ilk kez! Messi ve..
    20. Can boğazdan gelir ama aynı boğazdan..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?