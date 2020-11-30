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Aktüel Yemek kartı firmaları geri ödemeyi 7 günde yapacak
Aktüel

Yemek kartı firmaları geri ödemeyi 7 günde yapacak

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice: - "Yemek kartı şirketleri, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle zorluk çeken küçük esnaf ve restoranlarımızın aralık ayı içerisinde kesecekleri faturaların ödemelerini, yönetmelikçe belirlenen 30 günden 7 güne çekti"

Yeniakit Publisher
2020-11-30 20:01:28 -
Yemek kartı firmaları geri ödemeyi 7 günde yapacak

İZMİR (AA) - Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, "Yemek kartı şirketleri, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle zorluk çeken küçük esnaf ve restoranlarımızın aralık ayı içerisinde kesecekleri faturaların ödemelerini, yönetmelikçe belirlenen 30 günden 7 güne çekti." ifadelerini kullandı.

Aykut Yenice, yaptığı yazılı açıklamada, küçük esnaf ve lokantacıların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen gruplardan olduğunu belirtti.

2018 yılında, federasyonlarının da dahil olduğu müzakereler sonucu çıkarılan yönetmelikte yemek kartı şirketlerinin uyguladıkları komisyon oranlarının ciddi oranda düşürülüp ödeme vadelerinin de 30 güne çekilmesini sağladıklarını aktaran Yenice, şunları kaydetti:

"Yemek kartı şirketleri, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle zorluk çeken küçük esnaf ve restoranlarımızın aralık ayı içerisinde kesecekleri faturaların ödemelerini, yönetmelikçe belirlenen 30 günden 7 güne çekti. Bu noktada ellerini taşın altına koyan Setcard, Edenred, Sodexo ve MultinetUp şirketlerine teşekkür ediyoruz. Benzer desteği, yönetmeliğe tabi olmayan ancak sektörden ciddi gelir elde eden online yemek siparişi sitelerinden de bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde, online yemek siparişi sitelerinin de yönetmeliğe dahil edilmesi ve kanunlaştırılması için Bakanlık nezdinde girişimlerimiz olacak."

Setcard Genel Müdürü Öner Piyade de üye iş yerleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını, içinde bulundukları zor dönemi birbirlerine güç vererek atlatacaklarına inandıklarını vurguladı.



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