Yemeden iki kere düşün, ilaçtan medet umma!



Yemeden önce iki kere düşünün

İstediğiniz her şeyi yedikten sonra hazımsızlık çekip ağzınıza bir çiğneme tableti atmaya daha ne kadar devam edeceksiniz? Açlığın gözünüzü karartmasına izin vermeyin ve sonrasını da düşünerek seçiminizi yapın.

Liften zengin sebze ve meyveler ile proteinden zengin et ürünleri tüketin. Aşırı karbonhidratlı ya da nişastalı gıdalardan uzak durmaya çalışın.

Meyve-sebze seçerken lahana ve türevleri ile baklagillerin gazı artırdığını, portakal ve greyfurtun şişkinlik yaptığını unutmayın.

Arkanızdan kovalayan yok!

Yemeklerinizi yavaş yavaş yiyin, ağzınıza küçük lokmalar atın ve uzun uzun çiğneyip yutun. Hızlı hızlı ya da konuşarak yemek yerken en az lokmalarınız kadar hava yuttuğunuzu da unutmayın.

Hafif yemek, ölçülü yemek anlamına geldiği için ne kadar sağlıklı bir içerik olursa olsun porsiyonlarınızı abartmayın. Akşam yatma vaktinizden 3 saat önce yemeklerle vedalaşın.

Suyun önünde hiçbir şey duramaz

Bol su içmek vücudunuzdaki toksinlerin atılmasını ve eğer kabızlık sorununuz varsa sisteminizin harekete geçmesini sağlar. Eğer ciddi bir sağlık probleminiz yoksa bitkisel çayların desteğinden de faydalanın. Yemeklerden sonra içeceğiniz bir fincan yeşil çay, rezene, papatya ya da biberiye çayı hem içinizi ısıtır hem de sindirimi kolaylaştırır.

Ancak düzenli kullandığınız ilaçlarınız varsa bitkisel ürünler konusunda doktorunuza danışın. Bitkisel ürünlerin aşırı kullanımı faydadan çok zarar getirir.

Hareket edin

Dolu bir mide ile koşu yapmaktan bahsetmiyoruz. Ama yürüyebilirsiniz. Eğer yürümeyi günlük hayatınızın bir parçası haline getirmeyi başarırsanız aynı zamanda beslenme alışkanlıklarınızın da düzelmeye başladığını fark edeceksiniz.



Demirsiz kalmayın kansızlık yaşamayın!

Demir eksikliği, dünyanın en sık görülen beslenme problemlerinden biri. Ülkemizde en sık kadınlarda ve çocuklarda rastlanıyor. Demir eksikliğinde dokulara yeteri kadar oksijen taşınamadığı için yorgunluk, iş performansında azalma ve bağışıklık sisteminde zayıflama oluşuyor.

Öte yandan ette bulunan demirin emilimi yüksekken, sebzelerdeki demir emilimi daha düşük görülüyor. Kırmızı et, kuzu ciğeri, kuru kayısı, kepekli ekmek, sığır eti, yumurta, biftek, kuru fasulye, bezelye, patates, kuru üzüm, pekmez ve ıspanak ise demirden zengin besinler arasında yer alıyor.

Stresle başa çıkın

Allah ömür versin, huzurlu ve mutlu yaşlanın.

Genetik yatkınlık, kötü şehirleşme, sağlıksız beton konutlar, stres, sosyoekonomik yetersizlikler gibi kontrol edilemeyen faktörler ile sürekli karşı karşıyayız.

Elektromanyetik kirlilikten, zararlı çevre faktörlerinden korunmak, doğru beslenmek, yeterince su içmek ve egzersiz yapmak, stresle başa çıkmayı öğrenmek ve uyku düzeni sağlamak sindirim sisteminizin rahatlatır.

HUZURSUZ BAĞIRSAK SENDROMU

Sindirim sorunları arasında en sık görülen hastalık huzursuz bağırsak sendromu kadınları daha çok etkiliyor ve zaman zaman hayatı kabusa çevirebiliyor.

Hastalardaki karın ağrısı çok önemli ancak bu hiçbir zaman gece uykudan uyandırmaz.

Ağrı yemekle ve stresle ortaya çıkar. Ağrı kilo kaybına sebep olmaz. Eğer ağrı gece oluyorsa, dışkılama kanlı ve kilo kaybına neden oluyorsa organik bir neden mutlaka araştırılmalıdır.

Dışkıda bol miktarda mukus da bulunabilir, eşlik eden hemoroid gibi bir patoloji yoksa dışkıda kan kesinlikle bulunmaz.

Beraberinde sıklıkla ağrılı adet, mesanenin tam boşalmaması gibi şikayetler vardır. Ayrıca bu hastalarda bazen fibromijalji, bel, baş ağrısı, halsizlik ve uykusuzluk olur.

Bazen depresif görünümde olabilirler. Hastalar biraz gergin ve endişeli olmakla birlikte genellikle sağlıklı görünümdedirler. Bazen de muayenede karın alt bölgelerinde hassasiyet olabilir.

Huzursuz bağırsak sendromu bütün sindirim bozuklukları arasında en sık görülen hastalık olup, hemen hemen herkesi ömrünün bir kesiminde, bir veya daha fazla kez etkiler.

Gastroenteroloji uzmanlarına sevk edilen sindirim sistemi hastalarının yaklaşık yüzde 50'sini oluşturur. Kadınlarda 2-3 kat daha sıktır. Genelde 40 yaşından önce başlar.

Sendromun tedavisinde psikolojik destek önemlidir. Özellikle kanser fobisi olan hastalara, kendilerinde kanser bulunmadığı iyice anlatılırsa çok rahatlarlar. Ancak bazı hastaların çoğu sadece ikna yoluyla rahatlamamaktadır. Bu hastaların üçte ikisinde psikolojik tedavi gerekir.