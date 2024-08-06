Yem satış bayilerinde fiyat ve son kullanma tarihi denetimi
Afyonkarahisar’da hayvan yemi satışı ve depolaması yapılan iş yerlerinde fiyat ve son kullanma tarihleri ile ilgili denetimler başlatıldı.
İlk denetim, Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Denetimde ‘Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu’ çerçevesinde ilçede faaliyet gösteren yem satış ve depolama yerleri kontrol edildi. Denetimde ürünlerin son kullanma tarihleri ile birlikte barkod ve fiyat kontrolleri yapılırken, denetimlerin ilerleyen günlerde il genelinde süreceği kaydedildi.