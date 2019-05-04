Yelken: BAYK Kış Trofesi Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen BAYK Kış Trofesi'nin 6. ayak yarışları başladı- Beşinci ayakta dereceye girenlere kupaları verildi

MUĞLA (AA) - Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen BAYK Kış Trofesi'nin 6. ayak yarışları, Bodrum'da başladı. Yedi etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyonun 6. ayak yarışlarına, 39 teknede farklı illerden yaklaşık 350 sporcu katıldı. Yarışlar, IRC-A, IRC-B ve destek olmak üzere 3 ayrı sınıfta düzenlendi. Tüm sınıflarda coğrafi rotada 2'şer yarış yapıldı. İlk gün yarışlarının tamamlanmasının ardından tekneler marinaya döndü. Organizasyonun 13-14 Nisan'da yapılan beşinci etap yarışlarında dereceye girenlere ödülleri verildi. IRC-A 1 kategorisinde "Boreas", IRC-A 2'de "Orsa-Cheese Sailing", IRC-A 3'te "Stormy-Windy Sailing", IRC-B 1'de "Heaven Can Wait 2", IRC-B 2'de de "Blues 1- Çorlu Sailing Team" isimli teknelerin ekibi birincilik kupalarını aldı. Destek sınıfında ise birincilik kupası "Deniz Cadıları Nora" isimli teknenin ekibinin oldu. BAYK Kış Trofesi'nin 6. ayak organizasyonu, yarın yapılması planlanan yarışlarla tamamlanacak.

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