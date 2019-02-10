0553 313 94 23

Yelken: Bayk Kış Trofesi

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde, farklı illerden 43 teknede yaklaşık 380 sporcunun katıldığı 2. ayak yarışları tamamlandı- Rüzgar hızının zaman zaman 40 kilometreye yaklaştığı yarışlarda, renkli görüntüler oluştu

10 Şubat 2019 Pazar 22:15
Yelken: Bayk Kış Trofesi


MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen BAYK Kış Trofesi'nin 2. ayak yarışları tamamlandı.

Yedi etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyonda, ikinci ayak yarışlarının ikinci gününde, farklı illerden 43 teknede yaklaşık 380 sporcu yer aldı. Yarışlar, IRC-A, IRC-B ve destek olmak üzere 3 ayrı sınıfta düzenlendi.

İkinci gün yarışlarında destek sınıfındakiler 16 millik Bodrum-Görecek Burnu-Çelebi Adası-Köçek sığlığı-Bodrum rotasında mücadele etti. IRC-A ve IRC-B'dekiler ise Çelebi Adası'nın etrafını iki kez döndükleri yaklaşık 20 millik Bodrum-Görecek Burnu-Çelebi Adası-Bodrum rotasında yelken açtı.

Rüzgar hızının zaman zaman 40 kilometreye yaklaştığı yarışlarda, heyecanlı anlar yaşandı. Yelkenlerinde hasar oluşan tekneler de oldu.

Sporcuların bazen zor anlar yaşadığı yarışlar, renkli görüntülere sahne oldu. Yarışların tamamlanmasının ardından marinaya dönen ekipler, yelkenlerini topladı.


- Yarışçıların görüşleri


Organizasyona İstanbul'dan katılan Aslı Dülgeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'da ilk defa yarıştığını belirterek, "Çok keyifli ve güzel bir havada geçti. Güzel yarışlar oldu. Ufak bazı talihsizlikler oldu. Balonumuz biraz hasar gördü." diye konuştu.

İstanbul'dan katılan bir diğer yarışçı Seçil Üner ise yarışlar esnasında takımlarında zaman zaman adrenalinin ve tansiyonun yükseldiğini ancak iyi bir ekip olup birbirlerini dinledikleri için yarışların güzel geçtiğini söyledi.

Kuşadası'ndan gelen Doğukan Kandemir, ikinci ayak yarışları için "Gerçekten çok eğlenceli ve rekabetçi geçti. Sonuçlarını heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Muğla'dan katılan Mert Yalman da ikinci ayak mücadelesinin yelken yarışları için uygun bir havada geçtiğini anlattı.

İkinci ayak yarışlarında geçici sonuçlara göre IRC-A 1 kategorisinde "Define" isimli teknenin ekibi, IRC-A 2'de "Orsa-Cheese Sailing", IRC-A 3'te "Kayk Apaz", IRC-B 1'de "Fortuna", IRC-B 2'de de "Blues 1" isimli teknelerin ekibi birinci oldu. Destek sınıfında ise "Sirena" isimli teknenin ekibi ilk sırada yer aldı.

İkinci ayak yarışlarında dereceye girenler, organizasyonun 2-3 Mart'taki üçüncü ayak programı kapsamında düzenlenecek ödül töreninde açıklanarak kupalarını alacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 22:15
  1. BAYK Kış trofesi
  2. Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü
  3. İstanbul
  4. Muğla
  5. Rüzgar
  6. yarış
  7. Yelken

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
    1. Zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
    2. Benfica'dan 10 gollü galibiyet
    3. Irkçı başbakanı korku sardı: Müslüman..
    4. Kenan Karaman'dan Fortuna Düsseldorf..
    5. Güney Kore ülkedeki ABD askeri için..
    6. Yenikapı'da 'süresiz nafaka' eylemi
    7. Maçın ardından
    8. İhvan lideri Bedii hakkındaki bir..
    9. İzne çıkan askerin acı ölümü!
    10. Başbakan Orban'dan göçmen açıklaması
    11. Karamollaoğlu'ndan ağır eleştiri: Bizi..
    12. Trabzonspor Başkanı'ndan akıl almaz..
    13. Maçın ardından
    14. Juventus ligdeki avantajını artırdı
    15. Türk firmasıyla 200 bin Nijeryalı..
    16. Yelken: Bayk Kış Trofesi
    17. 'Fatih Bucak' açıklaması! "Sahaya..
    18. Çin video ile duyurdu! 'Abdurehim..
    19. DÜZELTME - "PKK fare gibi kaçıyor"..
    20. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ordu'da
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Adana yerel seçim anketi 2019 Adana yerel seçim sonuçları | 2019 Türkiye yerel seçimleri
    Adana yerel seçim anketi 2019 Adana yerel seçim sonuçları | 2019 Türkiye yerel seçimleri