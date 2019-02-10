Yelken: Bayk Kış Trofesi





MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen BAYK Kış Trofesi'nin 2. ayak yarışları tamamlandı.

Yedi etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyonda, ikinci ayak yarışlarının ikinci gününde, farklı illerden 43 teknede yaklaşık 380 sporcu yer aldı. Yarışlar, IRC-A, IRC-B ve destek olmak üzere 3 ayrı sınıfta düzenlendi.

İkinci gün yarışlarında destek sınıfındakiler 16 millik Bodrum-Görecek Burnu-Çelebi Adası-Köçek sığlığı-Bodrum rotasında mücadele etti. IRC-A ve IRC-B'dekiler ise Çelebi Adası'nın etrafını iki kez döndükleri yaklaşık 20 millik Bodrum-Görecek Burnu-Çelebi Adası-Bodrum rotasında yelken açtı.

Rüzgar hızının zaman zaman 40 kilometreye yaklaştığı yarışlarda, heyecanlı anlar yaşandı. Yelkenlerinde hasar oluşan tekneler de oldu.

Sporcuların bazen zor anlar yaşadığı yarışlar, renkli görüntülere sahne oldu. Yarışların tamamlanmasının ardından marinaya dönen ekipler, yelkenlerini topladı.





- Yarışçıların görüşleri





Organizasyona İstanbul'dan katılan Aslı Dülgeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'da ilk defa yarıştığını belirterek, "Çok keyifli ve güzel bir havada geçti. Güzel yarışlar oldu. Ufak bazı talihsizlikler oldu. Balonumuz biraz hasar gördü." diye konuştu.

İstanbul'dan katılan bir diğer yarışçı Seçil Üner ise yarışlar esnasında takımlarında zaman zaman adrenalinin ve tansiyonun yükseldiğini ancak iyi bir ekip olup birbirlerini dinledikleri için yarışların güzel geçtiğini söyledi.

Kuşadası'ndan gelen Doğukan Kandemir, ikinci ayak yarışları için "Gerçekten çok eğlenceli ve rekabetçi geçti. Sonuçlarını heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Muğla'dan katılan Mert Yalman da ikinci ayak mücadelesinin yelken yarışları için uygun bir havada geçtiğini anlattı.

İkinci ayak yarışlarında geçici sonuçlara göre IRC-A 1 kategorisinde "Define" isimli teknenin ekibi, IRC-A 2'de "Orsa-Cheese Sailing", IRC-A 3'te "Kayk Apaz", IRC-B 1'de "Fortuna", IRC-B 2'de de "Blues 1" isimli teknelerin ekibi birinci oldu. Destek sınıfında ise "Sirena" isimli teknenin ekibi ilk sırada yer aldı.

İkinci ayak yarışlarında dereceye girenler, organizasyonun 2-3 Mart'taki üçüncü ayak programı kapsamında düzenlenecek ödül töreninde açıklanarak kupalarını alacak.