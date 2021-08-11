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Yaşam Yedikleri tavuktan zehirlenerek hastaneye kaldırıldılar
Yaşam

Yedikleri tavuktan zehirlenerek hastaneye kaldırıldılar

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iddiaya göre yediği tavuktan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 00:56:00 -
Yedikleri tavuktan zehirlenerek hastaneye kaldırıldılar

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 3 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mollabey Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre yediği tavuktan zehirlenen 3 kişi kusma ve ateş şikayetleri olması üzerine durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye kısa sürede ulaşan 112 sağlık ekipleri şahıslara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Şahısların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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