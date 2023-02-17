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Aktüel Yedi Başak Derneği'nin yardım seferberliği sürüyor
Aktüel

Yedi Başak Derneği'nin yardım seferberliği sürüyor

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede yaraları sarmak için insani yardım çalışmalarına devam ediyor. Yedi Başak Derneğinden yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen bölgelere yüzlerce gönüllü ve tırdan oluşan acil insani yardımları gönderen dernek, çalışmalarını AFAD ve Kızılay ile koordineli yürütüyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 21:44:00 -
Yedi Başak Derneği'nin yardım seferberliği sürüyor

Bölgedeki aşevlerinden günlük 42 bin kişiye sıcak yemek dağıtan dernek aynı zamanda barınma, ısınma, hijyen, gıda ve su yardımları ile de depremden etkilenen vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.

Yedi Başak Derneği depremden etkilenen 10 il ve özellikle merkezlerinin yer aldığı Gaziantep’in köylerine beslenme ve barınma yardımı yapmaya devam ediyor. Şehir merkezlerinde yardımın daha etkili şekilde dağıtıldığını belirten dernek başkanı Mustafa Bulut, tek tek köyleri dolaşarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını belirtti.

Yedi Başak olarak bölgeyi iyi bilmenin ve zaten burada olmanın avantajı ile hızlı şekilde sahaya indiklerini belirten Mustafa Bulut, ilk andan beri ekiplerimiz sahada, öncelikle ilk yardım ve kurtarma için AFAD koordinatörlüğünde ekiplere destek sağladıklarını ve 2. günden itibaren de başta beslenme ve barınma olmak üzere dernek gönüllüleri ile birlikte hizmet verdiklerini söyledi.

Çocuklar önceliğimiz

“Gaziantep ve çevresinde kurtarma çalışmaları hala devam ederken, depremin etkilerini hafifletmek için öncelikli gruplardan olan çocukları ile ilgili çalışmalara da ağırlık verdik.”

Depremin etkili olduğu 10 ilde de yemek, barınak gibi öncelikli hizmetlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirten Bulut, “merkezimin yer aldığı Gaziantep başta olmak üzere tüm ekiplerimiz sahada” dedi.

Acil yardımlar ile ilgili tüm illerimizde çalışmalarımız sürerken, bir yandan da deneyimli pedagoglar eşliğinde çocuklarımızla ilgili çalışmalarımıza ağırlık verdik. Depremin yol açtığı travma, özellikle artçı sallantılarda çocukları daha çok etkileyebiliyor. Bu zor şartlarda çocuklarımızın psikolojik yüklerini hafifletmek için onlarla oyuncaklar paylaşıyoruz, deneyimli pedagoglarımızla birlikte oyunlar oynuyoruz. Kısa bir süreliğine de olsa yaşanan acıları unutmalarını sağlamaya çalışıyoruz.

Mustafa Bulut açıklamasını şöyle tamamladı; Bölgede ihtiyaçlar anlık değişebiliyor.Nerede eksik var? ona bakarak konum alıyoruz, milletimizle elele verince tarihin en büyük felaketinide  aşarız Allah’ın izniyle. Acılar bitinceye kadar Çalışmamız devam edecek.

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