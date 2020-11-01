  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yazıya göre, tutuklu ve acil işler, zaman aşımı yakın soruşturma/kovuşturma dosyaları ile yürütmenin durdurulması istemlerine hassasiyet gösterilecek.
Aktüel

Yazıya göre, tutuklu ve acil işler, zaman aşımı yakın soruşturma/kovuşturma dosyaları ile yürütmenin durdurulması istemlerine hassasiyet gösterilecek.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 17:04:02 -
Yazıya göre, tutuklu ve acil işler, zaman aşımı yakın soruşturma/kovuşturma dosyaları ile yürütmenin durdurulması istemlerine hassasiyet gösterilecek.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Babacan'dan Burhan Kuzu mesajı
Gündem

Ali Babacan'dan Burhan Kuzu mesajı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burha..
Erdoğan'ın reform sinyalinin ardından tek tek sıraladı!
Eğitim

Erdoğan'ın reform sinyalinin ardından tek tek sıraladı! "Bunlar uygulanırsa başarısız çocuk kalmaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitimde reform sinyalini vermesinin ardından Eğitimci Yazar Adnan Kalkan, eğitim ilgili çarpıcı nokta..
İran'dan Türkiye 'ye flaş çağrı: Buradan ilan ediyoruz, biz hazırız
Dünya

İran'dan Türkiye 'ye flaş çağrı: Buradan ilan ediyoruz, biz hazırız

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremle ilgili bir açıklama yaptı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay