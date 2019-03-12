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Yazılı mutabakat sağlandı! ABD resmen çekiliyor

Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi konusunda yazılı mutabakat sağladı.

12 Mart 2019 Salı 19:15
Yazılı mutabakat sağlandı! ABD resmen çekiliyor

Katar'ın başkenti Doha'da görüşen ABD'li yetkililerle Taliban temsilcilerinin ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi ve terörle mücadele konusunda yazılı mutabakat sağladığı belirtildi.

ABD ile Taliban arasında 25 Şubat'ta Doha'da yeniden başlayan müzakerelerde, bugün yapılan 5. tur görüşmelerin son gününde somut gelişme kaydedildi.
TOLOnews'in haberine göre ABD ve Taliban, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi ve terörle mücadeleye ilişkin taslak anlaşma üzerinde mutabakat sağladı.

Henüz bir imzanın atılmadığının altını çizen kaynaklar, Washington'un 'her şey imzalanana kadar hiçbir kabul edilmemiştir' tutumunda olduğunu, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın önümüzdeki günlerde Washington'a giderek Başkan Donald Trump da dahil bir dizi ABD'li düzey yetkiliyle görüşme yapmasının beklendiğini ifade etti.

Kaynaklara göre iki ABD üssünün Afganistan'da faaliyetlerine devam etmesi de ihtimaller arasında.

Reuters: Taraflar yeniden bir araya gelecek

Bu arada Reuters'a konuşan kaynaklar, çekilme takvimi üzerinde bir mutabakat sağlanmadığını, tarafların yakın gelecekte yeni tur görüşmeler için tekrar bir araya geleceğini ifade etti.

Görüşmeler basına sızmıştı

Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Afganistan'da iktidarı Taliban ile Kabil hükümeti arasında paylaştırmayı öngören barış görüşmelerinin detayları basına sızmıştı. Plana göre ülkedeki tüm ABD askerlerinin 3 ila 5 yıl arasında çekilmesinin öngörüldüğü iddia edilmişti.

 

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 19:15
  1. abd
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