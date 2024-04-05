Yazıklar olsun sizin milliyetçiliğinize! TC tabelası ile Türkiye Cumhuriyeti olunmaz

Yeniakit Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, "TC tabelası ile Türkiye Cumhuriyeti olunmaz, beyler!" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte o yazı:

Keçiören’de, belediye başkanlığı binasının tepesine, başkan değişimi yaşanır yaşanmaz, ilk iş olarak “TC” ilavesi yapılıyor.

Benim için, belediye başkanlığının tabelasına TC eklenmesi veya eklenmemesi çok sorun değil..

Eklerseniz de olur..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eklemeseniz de olur..

Ama, ilk icraat olarak, tabelaya TC ilavesi yapan adamlar, HDP ile ittifak yapıp, PKK’lı teröristler için “gerilla” övgüsü yapanların avukatlığına soyunurlarsa.

İşte burda bir sorun var, demektir..

Soyut yorumlarda bulunmuyorum.

Ankara Keçiören Belediye Başkanlığı seçimini, CHP adayı Mesut Özarslan kazandı..

Aslında kendisi İyi Parti kökenli birisi..

İyi Parti, CHP ile ittifak yapmayınca..

HDP’nin CHP ile yaptığı ittifakı görmezden gelip..

CHP adayı olarak seçime girdi..

Ve ne yazıktır ki..

Patates-soğan fiyatları 2023 milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarını belirleyememişti ama..

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...