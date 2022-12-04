Yazar Eşref Edip Fergan'ın vefatı

Türk edebiyatı tarihinin gazetecilik alanındaki önemli simalarından biridir. Osmanlı İmparatorluğunun en kozmopolit muhiti olan Balkanlarda dünyaya gelmesi, ilk eğitimlerini burada alması, dinî ilimlerin yanı sıra çağının ilimlerini de tahsil etmiş olması; yani hem hafız hem hukuk doktoru sıfatlarını taşıması, onu çağdaşı olan yazarların birçoğundan daha özellikli kılar. Mekteb-i Hukuk’taki öğrencilik yıllarında en yakın dostunun dönemin önde gelen ailelerinden Mardinizâde’lere mensup Ebülulâ Mardin olması, talebelik yıllarında Osmanlının son dönem seçkin âlimlerinden dersler alması onun fikrî ufkunun olabildiğince genişlemesine imkân vermiştir.





Henüz Mekteb-i Hukuk’ta öğrenci iken gazete çıkarma hayalleri kurması, yayıncılık faaliyetlerine yine henüz öğrenci iken devrin meşhur vaizlerinin hitabelerini not edip bastırarak başlaması, gazete kurma hayalini ilk fırsatta gerçekleştirmesi; onun çalışkanlığının yanı sıra cesur ve kararlı kişiliğinin göstergesidir. Eşref Edip’in adını bugünlere taşımış bir fikir adamı ve önemli bir gazeteci olmasına yol veren en önemli başarısı, Osmanlı’nın son döneminin “İslâm” ideali etrafında birleşmiş önemli ilim-fikir adamlarını ve edebiyatçılarını aynı çatı altında toplayacak olan ilk yayın organını kurması ve yaşatmasıdır.







1940’lı yılların sonuna doğru ülkede çoğulcu demokratik yapıya giden bir siyasi atmosferin doğması, Eşref Edip’e Sebilürreşad Mecmuasını yeniden çıkarma imkânını vermiş; farklı düşüncelerden birçok ülke aydını bu mecmuanın himayesinde sesini duyurma imkânı bulmuştur.