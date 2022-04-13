Yazar Ergün Poyraz kimdir? Saldırıya uğrayan Ergün Poyraz nereli?

Yazar Ergün Poyraz, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evinin önünde darbedldi. Kafatasında çatlaklar oluşan Poyraz yoğun bakıma kaldırıldı. Saldırının, Kuşadası Belediyesi’nin ihale verdiği bir şirketle ilgili Poyraz’ın ihbar mektubu göndermesinin ardından gerçekleştiği bildirildi. İhbar mektubuna konu olan şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Peki Yazar Ergün Poyraz kimdir, nereli kaç yaşında?

Yazar Ergün Poyraz kimdir?

Ergün Poyraz (d. 31 Ocak 1963, İstanbul’da doğdu. 1983 yılında Yıldız Üniversitesi İnşaat Bölümü'ne başladı. İkinci sınıfta okuldan ayrılarak evlendi, 1988 yılında eşinden ayrıldı. Bir süre Aydın'da hayvancılık yaptı, 1993-1994 yıllarında ise Bilecik'te bir inşaat şirketinde idari sorumlu olarak çalıştı. 32 yaşında askere gitti ve askerlikten sonra Aydın'a, ailesinin yanına dönerek yazarlığa başladı. Refah'ın Gerçek Yüzü isimli kitabı 1998 yılında 28 Şubat sürecinde Vural Savaş tarafından açılan Refah Partisi'nin kapatılma davasında delil olarak kullanıldı. 5 Ağustos 2013 yılında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında Ergün Poyraz, 29 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştır.