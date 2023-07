Yaz temizliğinin ferahlığı Tchibo ile her yeri saracak

Sürekli olarak değişen temalarıyla müşterilerine her alanda alternatifler sunan Tchibo bu yaz “evimin ışıltısı her yeri sarsın” diyenlere sesleniyor. “Pırıl Pırıl Evler” temasıyla evinizde arzu ettiğiniz hijyeni sunan Tchibo, evlerin farklı bölümlerinde düzen sağlayan pratik ürünleriyle de dikkat çekiyor.

Mutfaklardaki ve banyolardaki ışıltı artık daha da göz alıcı

Sevdiklerinizle güzel bir yemeğin ardından çıkan bulaşıklar can sıkıcıdır. Tüm bulaşıkların kolaylıkla üstesinden gelen silikon yıkama süngeri ile bulaşıklarınıza hiçbir zarar gelmeden temizleyebilir, asma halkalı ve vantuzlu özelliği sayesinde işiniz bitince lavaboya veya fayanslara asarak ihtiyaç halinde kolayca ulaşabilirsiniz. İnatçı kirleri çıkarmak için de sağlam plastik kılları olan üniversal temizleme fırçasından faydalanabilirsiniz. Dar ve zor ulaşılabilir alanlarda bile etkili bir performans sergileyen fırça, evin birçok alanında kullanım için ideal. Yüksek kaliteli kayın ağacından yapılmış saplarının yanı sıra sertlik ve esneklik dengesini mükemmel bir şekilde sağlayan fırçanın en büyük özelliği ise temizlerken yüzeyleri çizmemesi. Metal bulaşık malzemeleri düzenleyici ise mutfaktaki dağınıklığı toplayıp daha ferah ve düzenli bir görüntüye erişmeniz için oldukça fonksiyonel bir yardımcı. Tüm pürüzsüz yüzeyler için uygun olan, yeniden kullanılabilir vantuzlu askı ile de bulaşık bezleri ve temizlik havlularını duvardan asabilir ve mutfakta kendinize daha fazla yer açabilirsiniz.

Profesyonel temizliğin adresi Tchibo

Tchibo ile birlikte artık erişilmesi zor alanlardaki tozlar da sorun olmaktan çıkıyor. Geri dönüştürülmüş materyallerden oluşturulan faraşlı el süpürgesi ile her alana kolaylıkla erişebilir, temizlik ferahlığını evinizin her köşesine yayabilirsiniz. Ayna ve camları pırıl pırıl parlatabilmek için de mucize bez en büyük yardımcınız olmaya aday. Pürüzsüz yüzeylerden gözlük camlarına kadar geniş bir kullanım alanı sunan mucize bez, her alanda temizlik rutinlerinizin vazgeçilmez bir parçası olacak.

Kıyafetler, Tchibo ile tertemiz

Kıyafetler tarzımızı yansıtan, kişisel ifade aracı olan değerli parçalardır. Bu nedenle onları temiz, yeni ve bakımlı tutmak her zaman önem taşır. Tchibo, hassas kıyafetleri zarar gelmeden yıkamak için çamaşır filesi, ayakkabılar içinse ayakkabı yıkama filesini sunuyor. File, ayrıca fermuar gibi makinenize zarar verecek materyallerle makineniz arasında bariyer görevi kurarak sürdürülebilirlik açısından hem makinenin hem de kıyafetlerin daha uzun bir ömürlü kalmasını sağlıyor. Kumaş dostu elbise askısı ise kıyafetlerinizin kırışmadan saklanmasını mümkün kılarken, ekstra ince olması nedeniyle yerden tasarruf etmenizi de sağlıyor.

Bazı ürünlerin kodları ve fiyatları

659949 “Silikon Yıkama Süngeri”

659985 “Çamaşır Filesi”

659987 “Ayakkabı Yıkama Filesi”

654925 “Bulaşık Malzemeleri Düzenleyicisi, Metal”

659942 “Elbise Askısı”

659891 “Mucize Bez”

660109 “Üniversal Temizleme Fırçası”

660112 “Faraşlı El Süpürgesi”

659907 “Vantuzlu Askı”