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Yaz saatinden 1 milyar TL tasarruf elde edildi

Sabit saat uygulamasına geçilmesiyle birlikte yaklaşık bir milyar liralık tasarruf elde edildi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 08:59
Yaz saatinden 1 milyar TL tasarruf elde edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Ülkemiz yaz saati uygulaması ile enerjisini daha verimli kullanacak. Aldığımız bu karar AB ülkeleri başta olmak üzere, birçok ülkeye örnek olmuştur. Bu durum aldığımız kararın doğruluğunu da tekrar göstermiştir.

Sürecin sosyal, ekonomik ve psikolojik taraflarını düşündüğü-müzde Türkiye’nin son iki yılda kat ettiği mesafe bizler için önemli bir tecrübe oldu” dedi. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) hazırladığı rapora göre elektrik tüketiminde toplam tasarruf değeri 1.3 milyar kilovatsaat olarak hesaplandı. Elde edilen bu değerin ekonomik karşılığı tek zamanlı tarifeler için yaklaşık 803 milyon lira, üç zamanlı tarifeler için ise bir milyar lira. Yıl boyunca yaz saati uygulamasıyla 08:30-17:30 mesai saatleri içerisinde Türkiye kişi başı ağırlıklı ortalama 64 saat 24 dakika daha fazla aydınlıktan yararlandı.

Pik saatlerde daha fazla elektrik tasarrufu sağladığı, şebeke iletim sistemi açısından 2 bin megavatlık bir yatırım ihtiyacını ortadan kalktı. 
 

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 08:59
  1. İstanbul
  2. yaz saati
  3. bir milyar tl
  4. tasarruf

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