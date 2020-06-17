  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yaz meyvelerinde fiyat düşüşte

Havaların ısınması ve mevsimine girilmesi ile birlikte sezonu başlayan yaz meyvelerin fiyatında da düşüş yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 10:53:53 -
Yaz meyvelerinde fiyat düşüşte

Havaların ısınması ve mevsimine girilmesi ile birlikte sezonu başlayan yaz meyvelerin fiyatında da düşüş yaşanıyor.


Yaz mevsimin önemli meyveleri arasında olan dut, karpuz ve kiraz gibi bazı meyvelerin fiyatı son haftalarda hayli düştü. Fiyatlar pazar tezgâhlarına yansırken, vatandaşların da yüzünü güldürüyor. Geçen haftalarda kilosu 5 lira olan karpuz şimdilerde 1 buçuk ile 2 liraya düştü. Kiraz ve dut meyvelerin fiyatı ise geçen haftalarda 15-16 lira iken şimdi 10 lira civarında bulunur.


Eskişehir kapalı pazardaki manav tezgâhında çalışan Şükriye Kubaş, “Meyvelerin fiyatı geçen haftalardan çok düştü. Bu düşüz bazı meyvelerde devam edebilir. Bazı manavlarda fiyatlar yüksek olsa da ama bizim gibi pazarlarda yaz meyve fiyatları hayli uygun. Meyveler özlenen tatlarına da kavuştu” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı