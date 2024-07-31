Yaz gribi diye düşünmeyin, el ayak ağız hastalığı olabilir!
Günümüzde çocuklarda sıkça görülen el, ayak, ağız hastalığı ağızda ve boğazda ciddi yaralarla belirti verebiliyor. Özellikle yaz aylarında havuzlardan da bulaşabilen el, ayak, ağız hastalığı çocukların vücudunda önemli miktarda su kaybına yol açabiliyor. El, ayak, ağız hastalığı olan çocuklarda genellikle ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı, yutma güçlüğü, iştah kaybı olabiliyor. Çocuklar için oldukça ağır ve zor geçebilen bu hastalıkta ilk önlem el hijyenini sağlamak oluyor. Çoğu zaman grip enfeksiyonuyla aynı belirtileri veren bu rahatsızlık bazı durumlarda bağışıklığı da etkiliyor.
Memorial Diyarbakır Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ( Pediatri ) Uzm. Dr. Erkan Yetmiş, el, ayak, ağız hastalığı hakkında önemli bilgiler verdi.
Hava değişimlerinde daha sık görülüyor
Çocuklar için oldukça zor geçen el, ayak, ağız hastalığı çok çabuk bulaşabilmekte ve grip ile aynı semptomları göstermektedir. Bu belirtilere ek kaşıntıya da yol açabilen bu rahatsızlık uyuz hastalığı ile de karıştırabilmektedir. Daha çok mevsim geçişlerinde artan sayılar, yaz aylarına geçerken ya da sonbahar aylarında okulların açılmasıyla daha çok ortaya çıkmaktadır. Genellikle anne ve babalarda endişeye sebep olan el, ayak, ağız hastalığı durumunda sakin kalınmalı ve uzman bir doktora başvurulmalıdır. Havaların ısınmasıyla ve soğumasıyla birlikte çocuklarda artış gösteren bu rahatsızlık bazı durumlarda deride döküntü şeklinde de ortaya çıkabilmektedir. En çok dikkat edilmesi gereken nokta iseeynlerin çocuklarını susuz bırakmamasıdır. Vücudun susuz kalmaması ve bol sıvı tüketimi hastalığın seyrini belirlemektedir. Hastalık doğru tanı ve tedavi yöntemleriyle başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir.
El ayak ağız hastalığının 4 önemli işareti
Ağızda ortaya çıkan kırmızı lezyonlar, ağız yaraları, yutkunurken zorlanma, grip benzeri boğaz ağrısı
Vücudun belirli noktalarında ortaya çıkan döküntüler ve kaşınma hissi, kaşınma
İştahta kesilme durumu, halsiz hissetme ve bunlara eşlik eden ateş
Genellikle küçük yaştaki çocuklarda görüldüğü için çocukta ortaya çıkan aşırı ağlama, ağrı hissiyatı, bebeklerde de görülen ağlama krizleri de hastalık hakkında önemli işaretler vermektedir.
Çocukların kullandığı oyun alanları ve parklar risk oluşturuyor
Ağrı kesici ve ateş düşürücü gibi ilaçlarla el ayak ağız hastalığı için önlemler alınmaktadır. Çocuklar arasında hızlı bir şekilde yayılan bu rahatsızlık daha çok çocukların oyun alanlarında dokundukları oyuncaklardan, oyun parklarında bulaşmaktadır. Toplu çocuk alanlarında etkileşim halinde olan çocuklardan bulaşabilen bu rahatsızlık ortak çocuk havuzlarından da geçebilmektedir. Önlem olarak ebeveynler mutlaka çocuğun hijyenine önem vermelidir. Hijyen sağlanmazsa çocukların elleriyle temas ettikleri yerlerden diğer çocukların da dokunması sonucunda hastalık yayılarak ilerleyebilmektedir.
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