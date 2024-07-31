Yaz gribi diye düşünmeyin, el ayak ağız hastalığı olabilir!

Memorial Diyarbakır Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ( Pediatri ) Uzm. Dr. Erkan Yetmiş, el, ayak, ağız hastalığı hakkında önemli bilgiler verdi.

Hava değişimlerinde daha sık görülüyor

Çocuklar için oldukça zor geçen el, ayak, ağız hastalığı çok çabuk bulaşabilmekte ve grip ile aynı semptomları göstermektedir. Bu belirtilere ek kaşıntıya da yol açabilen bu rahatsızlık uyuz hastalığı ile de karıştırabilmektedir. Daha çok mevsim geçişlerinde artan sayılar, yaz aylarına geçerken ya da sonbahar aylarında okulların açılmasıyla daha çok ortaya çıkmaktadır. Genellikle anne ve babalarda endişeye sebep olan el, ayak, ağız hastalığı durumunda sakin kalınmalı ve uzman bir doktora başvurulmalıdır. Havaların ısınmasıyla ve soğumasıyla birlikte çocuklarda artış gösteren bu rahatsızlık bazı durumlarda deride döküntü şeklinde de ortaya çıkabilmektedir. En çok dikkat edilmesi gereken nokta iseeynlerin çocuklarını susuz bırakmamasıdır. Vücudun susuz kalmaması ve bol sıvı tüketimi hastalığın seyrini belirlemektedir. Hastalık doğru tanı ve tedavi yöntemleriyle başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir.

El ayak ağız hastalığının 4 önemli işareti

Ağızda ortaya çıkan kırmızı lezyonlar, ağız yaraları, yutkunurken zorlanma, grip benzeri boğaz ağrısı

Vücudun belirli noktalarında ortaya çıkan döküntüler ve kaşınma hissi, kaşınma

İştahta kesilme durumu, halsiz hissetme ve bunlara eşlik eden ateş

Genellikle küçük yaştaki çocuklarda görüldüğü için çocukta ortaya çıkan aşırı ağlama, ağrı hissiyatı, bebeklerde de görülen ağlama krizleri de hastalık hakkında önemli işaretler vermektedir.

Çocukların kullandığı oyun alanları ve parklar risk oluşturuyor

Ağrı kesici ve ateş düşürücü gibi ilaçlarla el ayak ağız hastalığı için önlemler alınmaktadır. Çocuklar arasında hızlı bir şekilde yayılan bu rahatsızlık daha çok çocukların oyun alanlarında dokundukları oyuncaklardan, oyun parklarında bulaşmaktadır. Toplu çocuk alanlarında etkileşim halinde olan çocuklardan bulaşabilen bu rahatsızlık ortak çocuk havuzlarından da geçebilmektedir. Önlem olarak ebeveynler mutlaka çocuğun hijyenine önem vermelidir. Hijyen sağlanmazsa çocukların elleriyle temas ettikleri yerlerden diğer çocukların da dokunması sonucunda hastalık yayılarak ilerleyebilmektedir.

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