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Aktüel

Yaylaya çıkınca şoku yaşadılar

Trabzon’un Araklı ilçesinden Gümüşhane’nin Beşoba Yaylası’na giden Ali Alagöz ve arkadaşı, yaylada onlarca eve ayıların zarar vermesi karşısında büyük şok yaşadılar.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 10:20:52 -
Yaylaya çıkınca şoku yaşadılar

Trabzon’un Araklı ilçesinden Gümüşhane’nin Beşoba Yaylası’na giden Ali Alagöz ve arkadaşı, yaylada onlarca eve ayıların zarar vermesi karşısında büyük şok yaşadılar.


Trabzon’un Araklı ilçesinden Gümüşhane’ye bağlı Beşoba Yaylası’na giden Ali Alagöz ve arkadaşı, 10’dan fazla evin kapısının kırıldığını ve evlerin zarar gördüğünü belirledi. Alagöz ve arkadaşı, yaylada karların erimeye başlaması ile birlikte ayıların kış uykusundan uyanarak evlere girdiğini belirttiler. Yaylada onlarca evin hasar gördüğünü ve büyük maddi hasarlar oluştuğunu söyleyen Alagöz, "66 haneli yaylamızın kapısı kırılmayan, açılmayan evi neredeyse yok. Bazı evlerin duvarlarını bile yıkmışlar. Devletin bu ayı sorununa bir an önce çözüm bulması lazım" dedi.

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