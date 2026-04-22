Yayla göçü yollarında can pazarı başladı!

Yayla göçü yollarında can pazarı başladı!

Baharın müjdecisi Mayıs ayı yaklaşırken, Artvin’de kadim bir gelenek olan yayla göçü yeniden yollara düştü. Havaların ısınmasıyla birlikte kışlaklardan ayrılan besiciler, binlerce hayvanıyla birlikte sarp dağların zirvelerindeki serin otlaklara doğru uzun ve çetin bir yolculuğa başladı. Ancak bu yıl da değişmeyen manzara, sürülerin ana yollar üzerinden geçmek zorunda kalmasıyla hem trafiği hem de güvenliği tehlikeye attı.

Yaklaşan Mayıs ayı birlikte yayla yolcusu besiciler, göç yolları üzerinde bulunan karayollarında sürüleri ile görülmeye başlandı.

Artvin’de havaların ısınmasıyla birlikte yayla göçleri başlarken, besicilerin karayolunda verdiği zorlu yolculuk görüntülendi. Yaylalara ulaşmak için kilometrelerce yol kat eden sürüler, zaman zaman karayollarında gözleniyor.

Karayollarında yoğun araç trafiğiyle karşı karşıya kalan sürüler, hem sürücülere hem de besicilere zor anlar yaşatıyor.

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde 500 küçükbaş hayvanıyla yaylaya göç eden Çetin Üçüncü, yaptığı açıklamada "Göç sezonu başladı. Karayolunda hem hayvanlarımızla ilgileniyoruz hem de araç trafiğiyle uğraşıyoruz. Zorlu serüven başladı" ifadelerini kullandı.

