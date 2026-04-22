Galatasaray'da sıcak saatler! Noa Lang gizemi: Kemerburgaz'dan ayrılsa da...
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Noa Lang cephesinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Başarılı futbolcu için Türkiye'de kulüpler harekete geçti.
Galatasaray şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken zirvedeki yerini de kimseye kaptırmıyor. Sarı-kırmızılılar bir yandan şampiyonluk hesapları yaparken bir yandan da gelecek sezon için kadro planlamasına başladı. Galatasaray'da ara transfer döneminde takımın kadrosuna dahil olan Noa Lang cephesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor.
Buchi Laba'nın aktardığına göre, Noa Lang kalmak istiyor ve Galatasaray’da devam etmeye sıcak bakıyor. Ancak Napoli, onun için 30–35 milyon euro talep ediyor. Galatasaray ise şu an bu rakamı ödemeye istekli değil.
Bu nedenle şu anki duruma göre Noa Lang Napoli’ye geri dönecek gibi duruyor.
Ancak gelişmeler bununla da sınırlı değil. Noa Lang'ın Napoli'ye geri döneceği tahmin edilirken Türkiye'den oyuncuya talep var. Türkiye’den iki kulüp daha Noa Lang ile ilgileniyor.
Oyuncu Türkiye’de oynamaya devam edecekse önceliğini Galatasaray’a vermiş durumda.
