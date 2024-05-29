Yaycı Paşa’dan 35. madde uyarısı: Tilkiye kümes emanet edilmez

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRKDEGS) Başkanı da olan Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, 22 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği 35’inci maddesinin 3/Ğ bendinin, TSK’dan atılan FETÖ’cülerin orduya dönüş kapısı olabileceği uyarısında bulundu. akit’e konuşan Yaycı Paşa şunları söyledi:

15 temmuz’da yok olmanın eşiğinden döndük

“Ortadoğu, Kafkasya, Afrika ve Avrupa bölgelerinin tam kesişim hattında bulunan Türkiye gibi bir ülkenin seferberlik ve savaş hali gibi konulara hem askeri hem de hukuki anlamda her daim hazır olması şarttır. Öyle ki; son 40 yılda Türkiye’nin etrafında 19 savaş meydana geldi ve bu savaşlar hâlâ sürüyor. Ancak Türkiye, 15 Temmuz 2016’da yok olmanın eşiğinden dönerek bugünlere ulaşmıştır. Bu gerçeği de asla ama asla gözümüzden ayırmamız gerekir. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti için Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu büyük bir öneme haizdir. Diğer yandan ilgili bu kanunun ve içeriğinin güncel koşullara ve mevcut gelişmelere göre yeniden şekillendirilmesi ve güncellenmesi savunma reflekslerimizin diri tutulması için alınması gereken önlemlerdir. Bu nedenle de 22 Mayıs 2024 tarihinde 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hâli Kanununun 19'uncu maddesinin başlığında yer alan, ‘tüzük’ ibaresi kaldırılarak ‘yönetmelik’ olarak yeniden düzenlenmiş, Seferberlik ve Savaş Hâli Tüzüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri Lojistik Seferber Olma Hazırlıkları Yönetmeliği, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Seferberliği Yönetmeliği ve Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği olmak üzere dört ayrı düzenleyici işlemin tek mevzuat olacak şekilde düzenlenmiştir.”

Vatan hainleri bizi tekrar arkamızdan vurur

“Fakat bu düzenlemede oldukça dikkat çekici ve tehlikeli bir durum görülmektedir. Yönetmeliğin geçici 35’inci maddesinde belirtilen nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinden, kamu görevinden veya meslekten çıkarılanlar da’ seferberlik ve savaş durumunda yedek personel olarak temin edilebilecek. Bu Türkiye Cumhuriyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Milleti için son derece vahim bir durumdur. Bir savaş ve seferberlik ortamında, millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen ve kamu görevinden çıkarılan kişilerin personel olarak temin edilmeleri büyük bir zafiyet doğurur. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ve kamu görevlerinden vatana ihanet, casusluk ve terör suçları nedeniyle uzaklaştırılmış kişilere seferberlik ve savaş gibi bir dönemde görev verilmesi tilkiye kümes emanet edilmesinden farksız olacaktır. Bunların seferberlik halinde yeniden göreve alınması, hassas bilgilere erişim ve kritik pozisyonlarda görev alma imkanı sunarak vatan hainlerinin bizi tekrar arkamızdan vurmasına zemin hazırlayacaktır.”

Acilen kaldırılmalıdır

“Ayrıca TSK bünyesinde görev elde etmeleriyle düşman unsurlar için casusluk faaliyetleri yürütecek ve devletin hassas bilgilerine erişimlerinin önünü açacaklardır. Vatansever personelin de bu kişilerle birlikte görev yapmak zorunda kalması ise motivasyon ve morallerini düşürecektir. Bu nedenlerle, 35. Maddenin 3/Ğ bendinin barındırdığı riskler göz ardı edilmemelidir. Türk Milleti’nin bir daha içeriden ve arkadan vurulmaması için bu madde çok acilen kaldırılmalıdır.”

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