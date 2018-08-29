THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Ankara istikameti Riva kavşağında, bir kamyonetin emniyet şeridinde duran tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 21:59
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul’da Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Riva kavşağı yakınlarında bir kamyonet emniyet şeridinde duran tıra çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 18.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Ankara istikameti Riva kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat Bağlars yönetimindeki 34 GP 2660 plakalı bir nakliyat firmasına ait kapalı kasa kamyonet kontrolden çıkarak emniyet şeridinde duran Feyzullah Yavuzlu’ya ait 63 L 1656 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kapalı kasa kamyonette sıkışan sürücü Fırat Bağlars, Adem Bağlars ve Orhan Bağlars feci şekilde can verirken  tır sürücüsü Feyzullah Yavuzlu ise yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağlarken, itfaiye ekipleri ise kamyonette sıkışan iki kişinin cansız bedenini araçtan çıkardı. Kazayı yaralı olarak atlatan iki kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 21:59
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Yavuz Sultan Selim Köprüsü
  4. trafik kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzetbegovic Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti
    1. İzetbegovic Mescid-i Aksa'yı ziyaret..
    2. Süper Lig ekibi yıldız oyuncun..
    3. Partizan maçı öncesi Tolga'dan kötü..
    4. Devlet başkanı açıkladı! Göçmenlere..
    5. Fenerbahçe'de Ali Koç rüzgarı! İşte..
    6. Bakan Pakdemirli'den şarbonlu..
    7. Fuat Oktay müjdeyi verdi! O ülkeye..
    8. Emniyet müdüründen dikkat çeken..
    9. Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!
    10. Nurettin Canikli: ABD doğrudan sahaya..
    11. Bilgisayar oyununda Osmanlı'ya büyük..
    12. ABD'ye görülmemiş tepki! 'Dolar' olan..
    13. Suudiler, İran'a ek yaptırımlar..
    14. AB, iki ülkenin kavgasına karışmadı
    15. Trump'ın hukuk danışmanı görevinden..
    16. FETÖ firarisi eski subay sahte..
    17. Süper Lig ekibi Cikalleshi ile..
    18. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde feci..
    19. Başkan açıkladı! Edin Visca için dudak..
    20. Valilikten Çerkeş Çayı açıklaması:..
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor