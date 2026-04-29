  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakmayın bol keseden vaat verdiklerine! CHP’nin kapısında emekçi protestosu Oytun Erbaş'tan ezber bozan '10 bin' çıkışı: 'Yalan' dedi, herkes neye uğradığını şaşırdı Bakan Gürlek, cezaevlerindeki yeni uygulamayı anlattı: Uyuşturucu hükümlüleri dışarı tertemiz çıkacak! Hatay'da sıcak saatler: Kazıda bulundu, bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılmıştı! İFM’de yeni teşvik dönemi başlıyor Bahçeli 'görevleri iade edilmeli' imasında bulunmuştu! Sinan Burhan 'dönüyorlar' diyerek duyurdu Yapay zeka değil gerçek! Bu ayakkabıyı görenler şaşkına döndü AK Partili isim bakana çağrı yaptı: Sayın Bakanımız yardımınızı arz ediyoruz Sonunda bunu yaptılar: 50 bin kişilik robot ordusu sahaya sürülüyor FIFA Trump'a ‘Barış Ödülü’ vermişti! Norveç’ten çok konuşulacak hamle geldi
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Yapay zeka değil gerçek! Bu ayakkabıyı görenler şaşkına döndü
IHA Giriş Tarihi:

Yapay zeka değil gerçek! Bu ayakkabıyı görenler şaşkına döndü

Bolu'da Türkiye'nin en büyük giyilebilir ayakkabısı üretildi. Tam 222 numara olan dev ayakkabı görenleri şaşkına döndürdü.

#1
Foto - Yapay zeka değil gerçek! Bu ayakkabıyı görenler şaşkına döndü

Tam kalıp ölçülerine göre hazırlanan ayakkabı, Türkiye'nin en büyük numaralı giyilebilir ayakkabısı olarak öne çıktı.

#2
Foto - Yapay zeka değil gerçek! Bu ayakkabıyı görenler şaşkına döndü

Türkiye'nin önemli deri üretim merkezlerinden ilçede, Gerede Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Tasarımı Bölümü Teknikeri Ahmet Çetinkaya ve öğrencileri dikkati çeken bir projeye imza attı. Almanya'daki bir firmanın bahçesinde gördükleri devasa çizmeden esinlenen ekip, Türkiye'nin giyilebilir en büyük numaralı ayakkabısını tasarladı.

#3
Foto - Yapay zeka değil gerçek! Bu ayakkabıyı görenler şaşkına döndü

"Ölçüsü tam bir kalıp ölçüsüdür" Üretim sürecine ilişkin bilgi veren Tekniker Ahmet Çetinkaya, öğrencilerden Zekeriya Atmaca öncülüğünde başlayan çalışmaya diğer öğrencilerin de destek verdiğini belirtti. Çetinkaya, "O dönem sınıfta yaşı en büyük öğrenci de oydu. Onunla birlikte birkaç öğrenci de destek verdi. Böyle bir şey tasarlandı. Daha sonra straforlarla ayakkabının iç kalıbını hazırladık. Onun üzerine alçı yaparak sertleşmesini bekledik. Normal kullanabileceğimiz bir kalıp ortaya çıktı. Kalıbın üzerine yine stampa çıkardık, modelini oluşturduk. Bunu parçaladıktan sonra 7 kanat deriyle kesimini yaptık. Alt tabanında kösele kullandık. Ayakkabıyı 222 numara ölçüyle büyüttük. Yani ölçüsü tam bir kalıp ölçüsüdür" dedi.

#4
Foto - Yapay zeka değil gerçek! Bu ayakkabıyı görenler şaşkına döndü

"Biz daha büyüğünü yapmayı hayal etmiştik" Daha büyük ölçülerde ayakkabı yapmayı hayal ettiklerini fakat 222 numara ölçüsünde çıktığını aktaran Ahmet Çetinkaya, "Gerede'deki deri fabrikalarından bize hediye edilen derilerle yaptığımız bir ayakkabı. Giyilebilir durumdaki en büyük ayakkabı. Tabii kimsenin ayağı 222 numara değil ama gerçekten ayağı 222 numara olan birisi olsa bu ayakkabıyı çok rahatlıkla giyebilir. Biz daha büyüğünü yapmayı hayal etmiştik. Almanya'da bir firmanın bahçesinde çok büyük bir çizme görmüştük. Bundan yola çıktık. Aslında bizim hayalimiz bundan daha büyük bir ayakkabıydı. Mevcut şartlarda en büyük bunu yapabildik" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23