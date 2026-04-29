Gönüler dokunan atmosfer: Onlarca Kur’an bülbülü icazetini aldı

Kent genelinden gelen 260 hafızın icazet aldığı programda, yıllar süren eğitim ve gayretin ardından Kur’an-ı Kerim’i ezberleyen öğrenciler belgelerini aldı.

Törende hafızların yanı sıra aileleri ve hocaları da büyük bir gurur ve heyecan yaşadı.

Programda konuşan yetkililer, hafızlık sürecinin sabır, emek ve ihlas gerektiren önemli bir eğitim yolculuğu olduğuna dikkat çekerek, bu başarıda emeği geçen ailelere ve eğitimcilerine teşekkür etti.

Kur’an-ı Kerim’i hayatlarına rehber edinen hafızların yetişmesinin toplumsal ve manevi açıdan büyük bir kazanım olduğu vurgulanan törende, katılımcılar duygusal anlar yaşadı.

Merasim, yapılan dualar ve tebriklerin ardından sona erdi.