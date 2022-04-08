Yavuz göreve uğurlanacak

Yavuz, Karadeniz’de açılacak 10 Türkali kuyusunda üst seviye kuyu tamamlama vazifesini ifa edecek. Yavuz’un ilk olarak Türkali-2 kuyusunda deniz tabanına büyük kontrol sistemlerini yerleştirecek. Deniz tabanına monte edilecek ekipmanların en karmaşığı olarak ‘christmas tree’ adıyla bilinen bu sistemler, kuyuda doğal gaz üretiminin başlaması için ilk ve en önemli adım olma özelliği taşıyor.

2 dağıtım haznesi var

İşlemin her kuyu için ortalama 45 günde tamamlanması planlanıyor. Karadeniz’deki her 6 kuyu denizin altında bir dağıtım haznesine bağlanacak ve tek hat olarak kıyıya çıkacak. Bu kapsamda Faz-1’deki 10 Türkali kuyusunun 6’sı bir dağıtım haznesinde, diğer 4’ü ise ikinci bir dağıtım haznesinde toplanacak. Faz-2 kapsamında kuyular açılmaya devam edildikçe her dağıtım haznesinde 6 kuyu bağlı hale gelecek. Dağıtım hazneleri eylül ayından itibaren denizin altına yerleştirilmeye başlanacak. Karadeniz’den Faz-1 kapsamındaki 10 kuyudan günlük doğal gaz üretimi 10 milyon metreküp olarak planlanıyor.

6’ncı nesil gemi

Türkiye’nin toplamda 540 milyar metreküp gaz keşfettiği Karadeniz’de bugün ilk görevine uğurlanacak Yavuz, 6’ncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi olma özelliği taşıyor. Uzunluğu 230, genişliği ise 36 metre olan gemi, çift kuleli tasarımla asıl ve yardımcı işlerin yapılabildiği eş zamanlı operasyona imkân tanıyor. Yapımı 2011’de tamamlanan Yavuz, dünya genelinde bu konseptteki 16 gemiden bir tanesi. Gemide spor ve sinema salonu, dinlenme odaları ile tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini bir hastane var.