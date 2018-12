Yavaş'tan itiraf gibi açıklama: Bir sürü hatamız oldu!

CHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mansur Yavaş, kaybettiği yerel seçimlerle ilgili itiraf niteliğine açıklamalarda bulundu.

"Kamuoyuna açıklayamadım"

Ankara’da İYİ Parti’nin de desteğini alacak olan Yavaş "Şimdi kamuoyuna açıklayamadığım bir sürü hatalarımız oldu" dedi.

"Bir sürü hatalarımız oldu"

"İşi şansa bırakmayacağız. Şimdi kamuoyuna açıklayamadığım bir sürü hatalarımız da oldu. Benden de belki kaynaklanan olmuştur veya ekip arkadaşlarımızdan da kaynaklanan olmuştur, bunların hepsi kafamızda olduğu için bunları aşacak bir çabanın içerisine giriyoruz şimdi" diyen Yavaş, devamında "O hataları not aldık. Baştan itibaren bu hataları bir daha yapmamak ya da eksikleri not aldık diyim. Bunları ortadan kaldıracak şekilde hazırlanıyoruz. Zaten kafamda not olarak vardı, bunları sayın genel başkanlara da sunacağım ikisini de ziyaretimde. İnşallah tesadüfe veya şansa fırsat bırakmayacağız bu sefer" ifadesini kullandı. (Yeniçağ)