Yavaş: O iki partiyi ziyaret edeceğim

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, adaylığının kesinleşmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Yavaş, teşekkür ziyareti için geldiklerini belirterek, "Saadet Partisi'ne de gideceğim. Demokrat Parti Genel Başkanını da ziyaret edeceğim" dedi.

Kılıçdaroğlu'na ziyaret

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destekleri için teşekkür ziyaretinde bulundu. Görüşmenin ardından CHP Genel Merkezi'nden ayrılırken yaptığı açıklamada Yavaş, "Adaylığımın kesinleşmesinden sonra ilk defa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ziyareti için geldik. Kendisine bize duyduğu güvenden dolayı teşekkür ettik. Çalışmalara başladık, bununla ilgili kısa bilgiler verdik. Şimdi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Saadet Partisi'ne de gideceğim"

Seçim kampanyasıyla ilgili ise Yavaş, "Bugün Anıtkabir'de hem CHP İl Başkanı ve yöneticileri hem İYİ Parti Ankara İl Başkanı ve ilçe yöneticileri katıldılar. Bundan sonra da ortak şekilde kampanyayı yürütmeyi planlıyoruz" dedi.

"Başka partilere de gidecek misiniz?" sorusuna Yavaş, "Saadet Partisi'ne de gideceğim. Demokrat Parti Genel Başkanını da ziyaret edeceğim" yanıtını verdi.