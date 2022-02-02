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Aktüel Yatmadan önce ayağınıza sürerseniz bakın ne oluyor! İşte limonun inanılmaz faydası
Aktüel

Yatmadan önce ayağınıza sürerseniz bakın ne oluyor! İşte limonun inanılmaz faydası

Kışın geleneksel tedaviler hayat kurtarıyor. Bunlardan biri de ayağın altına limon sürmek. Limonu ikiye bölüp üzerine kaya tuzu ekleyip ayağın altına sürdüğünüzde şifasına şaşıracaksınız. Bu durum sandığınız gibi ayakla ilgili değil, aksine vücuda faydası olan bir yöntemdir. İşte faydası...

Yeniakit Publisher
2022-02-02 13:29:00 - 2022-02-02 13:44:13
Yatmadan önce ayağınıza sürerseniz bakın ne oluyor! İşte limonun inanılmaz faydası

Ayağın altına limon sürülmesi ayakla ilgili bir şifa değil soğuk algınlığına ve gribe iyi gelir. Limonu ikiye bölerek kaya tuzu üstüne sürülerek ayakların özellikle topuk bölgesine sürülmesi grip gibi hastalıklara iyi geliyor. Birçok kişi tarafından denenen bu yöntem burun tıkanıklığını da açıyor.

10 dakika masaj yapmak ve o şekilde uyumak var olan öksürüğü de azaltıyor. Hem güçlü bir mineral olan kaya tuzunun şifası hem limonun yumuşatma etkisi kış hastalıklarını tedavi ediyor.

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