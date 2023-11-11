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Ekonomi Yatırımcıların gözü bu verilerde olacak
Ekonomi

Yatırımcıların gözü bu verilerde olacak

Yeniakit Publisher
2023-11-11 11:53:55 - 2023-11-11 11:53:54
Yatırımcıların gözü bu verilerde olacak

Yatırımcılar yurt dışı gelişmeleri yakından takip ederken yurt içinde şekillenen veriler de piyasalarda tayin edici rol oynayacak.

Borsa yatırımcısı bir haftayı geride bıraktıktan sonra önümüzdeki hafta borsanın nasıl ve hangi verilerle şekilleneceğini merak ediyor.Yurt içinde geçen hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,85 değer kazanarak 7.771,34 puandan tamamladı.Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,54 üzerinde 28,5446'dan tamamladı.

Nasıl bir performans sergiledi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Özet Döviz Pozisyon Raporlaması'nı kaldırırken, Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'nin kapsamını firma kapsamı ve firmaların ülke ekonomisindeki temsil düzeyini artırmak amacıyla güncelledi.Türkiye İstatistik Kurumu  verilerine göre, sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,1 azaldı, yıllık bazda yüzde 4 artış gösterdi. Türkiye'de işsizlik oranı ise eylülde bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla yüzde 9,1'e düştü.

Gelecek haftanın verileri

Önümüzdeki hafta yurt içi veri gündeminde pazartesi ödemeler dengesi, çarşamba bütçe dengesi, perşembe konut satışları, konut fiyat endeksi, cuma TCMB piyasa katılımcıları anketi takip edilecek.
Ödemeler Dengesi açısından ekonomistler, cari işlemler hesabının eylül ayında 1 milyar 529 milyon dolar fazla vermesi beklentisini taşıyor. Bu yıl sonu itibarıyla cari işlemler açığı beklentisi 43,4 ile 49,4 milyar dolar arasında şekilleniyor.

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