Yatırımcıların 2021’de Türkiye’ye olan ilgisi artacak mı?

Bloomberg'de yapılan habere göre JPMorgan, yatırımcıların Türkiye tahvil piyasalarına olan ilgisinin gelecek sene yeniden canlanmasını bekliyor.

Bağrıaçık, verdiği demeçte yapılan bu anlaşma ile birlikte uluslararası sermaye piyasaları Türkiye’den gelecek ihraçlara açık olacağını belirtti. Yönetici, Yatırımcıların ekonominin daha istikrarlı olduğunu görmesiyle birlikte tahvil piyasalarında Türkiye’ye olan ilginin gelecek sene geri döneceğini düşündüklerini ifade etti.

İki yıldır Türk Lirası'nda yaşanan çöküş Türk şirketlerini nakit tutmaya, borç kapatmaya ve borçlanma oranlarını düşürmeye odakladı.

Piyasalar olumlu bir değişim için Türk yetkililerin artan jeopolitik riskleri kontrol altına almasını ve Lira üzerinde baskı oluşturan çift haneli enflasyonun dizginlenmesini sağlayacak politikalar uygulamasını bekliyor.