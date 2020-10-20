  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yatırımcıların 2021’de Türkiye’ye olan ilgisi artacak mı?
Ekonomi

Yatırımcıların 2021’de Türkiye’ye olan ilgisi artacak mı?

JPMorgan Chase’in Türkiye yöneticisi Mustafa Bağrıaçık hükümetin uluslararası tahvil ihracının şirket borçlanmalarını da etkileyeceğini ifade etti. Mustafa Bağrıaçık, gelecek sene yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin artmasını beklediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 15:59:00 -
Yatırımcıların 2021’de Türkiye’ye olan ilgisi artacak mı?

Bloomberg'de yapılan habere göre JPMorgan, yatırımcıların Türkiye tahvil piyasalarına olan ilgisinin gelecek sene yeniden canlanmasını bekliyor.

Bağrıaçık, verdiği demeçte yapılan bu anlaşma ile birlikte uluslararası sermaye piyasaları Türkiye’den gelecek ihraçlara açık olacağını belirtti. Yönetici, Yatırımcıların ekonominin daha istikrarlı olduğunu görmesiyle birlikte tahvil piyasalarında Türkiye’ye olan ilginin gelecek sene geri döneceğini düşündüklerini ifade etti.

İki yıldır Türk Lirası'nda yaşanan çöküş Türk şirketlerini nakit tutmaya, borç kapatmaya ve borçlanma oranlarını düşürmeye odakladı.

Piyasalar olumlu bir değişim için Türk yetkililerin artan jeopolitik riskleri kontrol altına almasını ve Lira üzerinde baskı oluşturan çift haneli enflasyonun dizginlenmesini sağlayacak politikalar uygulamasını bekliyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan Eski Devlet Danışmanı: Rusya müdahale ederse Türkiye devreye girer!
Gündem

Azerbaycan Eski Devlet Danışmanı: Rusya müdahale ederse Türkiye devreye girer!

Askeri uzmanlar Rusya'nın müdahalesi olmaması halinde 10-15 gün içerisinde Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki tüm topraklarını geri a..
Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan, Ermenistan'ı karıştırdı
Dünya

Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan, Ermenistan'ı karıştırdı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan, ülkesinin Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda başarısız olduğunu söyledi. Paşinyan..
2 çocuğu olunca işler değişti! 'Yıkmak için dağa çıktığımız Türkiye'ye muhtaç oldum'
Gündem

2 çocuğu olunca işler değişti! 'Yıkmak için dağa çıktığımız Türkiye'ye muhtaç oldum'

2006'da terör örgütü PKK'ya katılan Rojda Barut isimli terörist, örgütten kaçtıktan sonra evlendi ve çocuklarının tedavisi için Türkiye'ye m..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay