Yatırımcılara altın fırsatlar Türkiye lojistik açıdan öne çıkıyor

Son yıllarda kara, hava ve deniz ulaşımına önemli yatırımlar yapıldı. Bu durum yük ve kargo taşımacılığını kolaylaştırdı, dış ticaret rakamlarına ise olumlu yansıdı.

Aslan payı kara yolunun

Geride kalan 18 yılda 930 milyar lira civarında lojistik yatırımı hayata geçirildi. Bunun yüzde 62’sini kara yolu yatırımları oluşturdu. Kara yolu yatırımlarının yaklaşık tutarı 566 milyar lira olarak hesaplandı. Bölünmüş yol uzunluğu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 195 kilometreye, otoyol uzunluğu da bin 714 kilometreden 3 bin 523 kilometreye yükseldi.

Havalimanı sayısı arttı

Kıtaları birbirine bağlayan Türkiye, hava ulaşımına da önemli yatırım yaptı. Ciddi projelere imza atan ülkenin geçen yıl itibarıyla sivil hava trafiğine açık havalimanı sayısı 56’yı buldu. Havalimanı yolcu trafiği, 2019 sonu itibarıyla 208.9 milyon idi. Bu rakam, 2020’de küresel salgının olumsuz etkilerine rağmen 81.7 milyon oldu.

Blok yük trenleri işletiliyor

Demir yolu yatırımları da Türkiye’nin son yıllardaki lojistik kapasitesini arttıran faaliyetler arasında yer aldı. Gelinen aşamada hem Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Polonya, Avusturya, Slovakya, Çekya ve Almanya’ya hem de Rusya ile Çin’e blok yük trenleri işletiliyor. Pakistan ve Afganistan’a işletilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye limanlar üzerinden yapılan ticaret açısından da önemli bir ülke konumunda. Nitekim İstanbul ve Çanakkale boğazları, pek çok ülke ile bölgeye inmeye olanak tanıyor. Yurt genelinde Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS) sertifikasına sahip ve ticari yük taşımacılığı hizmeti veren 182 kıyı tesisi bulunuyor. Söz konusu tesislerde geçen yıl 486 milyon 702 bin 168 ton yük elleçlendi ve bunun 138 milyon 902 bin 823 tonunu ihracat yükleri oluşturdu. Aynı yıl 226.5 milyon tonu ithalat, 138.9 milyon tonu ihracat olmak üzere 365.4 milyon ton dış ticaret taşıması gerçekleştirildi.

Firmaların dikkatlerini çekiyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Covid-19 salgınının dünyanın ticaret dengesini değiştirirken Türkiye için fırsatları da beraberinde getirdiğini söyledi. Baran, salgınla mücadele sürecinde sağlık ve ekonomi alanında başarılı mücadele yürüten ülkenin üretim için alternatif arayışına giren yatırımcıların dikkatlerini çektiğini dile getirdi.

Tedarik merkezi olmaya adayız

Türkiye’nin dünyanın üretim ve tedarik merkezi olma yolunda güçlü bir aday olarak öne çıktığını belirten Baran, şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde devreye alınacak ekonomi ve hukuk reformlarının yatırımcıların güvenini daha da arttıracağına inanıyorum. Riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkâr, coğrafi olarak avantajlı bir ülke durumundaki Türkiye’de yatırımcılar birçok sektöre yatırım yapma olanağına sahip.” Türkiye’nin yatırımcılar için çekici bir ülke olduğunun altını çizen Baran, “Ülkeden Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki müşterilere kolayca erişmek mümkün” diye ekledi.

Kolayca dağıtım yapılabiliyor

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir ise Türkiye’nin ihracat yapmaya gereksinimi olduğunu, bunun için de yabancı yatırımcıya ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Özdebir, firmaların Türkiye’den Körfez ülkeleri ve Kuzey Afrika’ya kolayca dağıtım yapabileceklerini vurgulayarak, “Artık trenle gerek Çin’e gerekse Orta Asa ülkelerine demir yoluyla bağlanabiliyoruz” şeklinde konuştu.

Portföyümüz giderek genişleyecek

Bazı firmaların “Bizim teknolojimizi alıp kendi sanayilerine katarlar” düşüncesiyle Türkiye pazarı hakkında çekimser davrandıklarını aktaran Özdebir, “Pandemi dönemindeki ilk kapanma halinin geçmesiyle bize teklif bile vermek istemeyen firmaların tekrar yan sanayi kuruluşlarıyla bağlantılar kurduklarına şahit olduk. Bu noktada daha çok firmanın ülkemize geleceği, yatırım portföyümüzün genişleyeceği kanısındayız” şeklinde konuştu.