Yatırımcılar yön arayışında! Merkez'den haber bekleniyor

Gündemin genel hatlarıyla sakin seyretmeye devam ettiği haftada piyasalar net bir yön tayin etmekte zorlanırken bugün özellikle merkez bankası yetkililerinden gelecek mesajlar ön plana çıkıyor. Bu kapsamda hem Fed hem de ECB yetkililerinin yoğun bir konuşma trafiği var. ECB’den 6 isim (Kazaks, Wunsch, Makhlouf, Nagel, De Cos ve Vujcic), Fed’den ise 4 isim (Cook, Williams, Barr ve Powell) konuşma yapacak. Piyasalar ise doğal olarak Fed Başkanı Powell’ın TSİ 22.00’de IMF’nin düzenleyeceği konferansa yapacağı konuşmaya odaklanacak.

CDS primi ılımlı seyrediyor

Ünlü Co değerlendirmesine göre; TL’nin görünümünde anlamlı bir farklılık göze çarpmazken USD/TL kurunda tarihi zirvede hafif yukarı yönlü eğilimin devam ettiğini görüyoruz. Bu kapsamda kur 28,50 seviyesinin üzerine yerleşmiş durumda. Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS primi ise göreceli olarak ılımlı bir tablo çiziyor. Ekim ayında 430 baz puana yaklaşan prim mevcut durumda ise 375 baz puan civarında seyrediyor. Diğer taraftan tahvil bono piyasasında normalleşme devam ederken özellikle 2 yıllık vadede ABD faizleri ile makasın açıldığını görüyoruz. Makasın açıldığı dönemlerde TL’nin performansı genel hatlarıyla zayıf kaldığı için buradaki tablonun TL’deki zayıflığı teyit ettiğini söylenebilir.

Borsada iyimser başlangıç

Haftaya iyimser bir başlangıç yapan Borsa İstanbul sonraki işlemlerde ise gerek yurt dışı piyasalardaki kırılganlık gerekse kritik teknik seviyelere yaklaşılması ile durgun bir performans ortaya koyuyor. Buna karşın 7800 puanın üzerinde kalınması yukarı yönlü hareket alanını canlı tutuyor. Bu kapsamda endeksin ara direnç olarak öne çıkan 7900’ün üzerini sıklıkla test ettiğini görüyoruz. Haftanın geri kalanında söz konusu noktanın üzerinde kalıcı olunması halinde ana hedef 8000 puan olacak. Ancak bu seviyenin 7900’e kıyasla çok daha kuvvetli bir direnç olduğunu da unutmamak gerekir. Kaldı ki 8025 puan civarından 50 günlük hareketli ortalama da geçiyor. Dolayısıyla endeksin teknik açıdan asıl sınavının 8000 bölgesinde olduğu söylenebilir.