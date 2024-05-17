Yatarken wifi açık uyuyanlar dikkat! Sağlık sorunlarına yol açıyor

Cep telefonlarının hayatımıza girmesinden sonra dünyada neredeyse herkesin ortak kümesi internet oldu. İnternetsiz evin sadece çok geride kalan ve savaşın devam ettiği bölgelerde kaldığı hemen herkes tarafından kanıksanan bir olgu.

Cep telefon bağımlılığın küçük yaşlara kadar indiği son yıllarda uzmanlar tarafından sık sık dile getirilen tehlikelerden sadece biri. Öyle ki tuvalette ve uykudan hemen önce bile internete bağlı kalmadan uyuyamaz vaziyete gelindi.

Peki uyuduktan sonra açık kalan Wi-Fi’ın vücudumuza ne gibi zararları var?

Uykuda bile telefonlarımız yanımızda, hatta bazen yatağımızın içinde duruyor. Telefonumuzun Wi-Fi bağlantısını açık bırakmak ne gibi sonuçlara yol açabilir? Günümüzde çevremizdeki her şeyin potansiyel zararları hakkında uyarılar sık sık duyulurken, bu konu da sıkça gündeme geliyor

Wi-Fi bağlantısının yaydığı düşük frekanslı elektromanyetik alanlar (EMF'ler) konusunda farklı görüşler bulunuyor. Bazı uzmanlar bu EMF'lerin tehlikeli olmadığını savunurken, diğerleri uzun süreli maruziyetin ciddi etkilere yol açabileceğini belirtiyor.

Elbette, yüksek frekanslı, iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalmamanın sağlıklı olduğu bilinir. Ancak düşük frekanslı, iyonlaştırıcı olmayan EMF'lerin etkileri konusunda net bir görüş birliği yok.



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Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı, bu tür EMF'leri insanlar için potansiyel kanserojenler olarak listeliyor. Uzun süreli maruziyetin kanser gibi kronik hastalıklara yol açabileceği düşünülüyor.

Ayrıca, bu tür maruziyetin uyku hormonu melatonin üretimini etkileyebileceği belirtiliyor. Wi-Fi ağlarından yayılan EMF'ler, derin uykuya geçişi ve uyku kalitesini etkileyebilir, bu da kalitesiz bir uykuyla sonuçlanabilir. Ancak bu sorunla sınırlı değil.

2018'de Elektromanyetik Biyoloji ve Tıp dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, uzun süreli EMF maruziyeti anksiyete, stres ve depresyon riskini artırabilir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve benzeri kuruluşlar, Wi-Fi cihazlarının yaydığı radyasyon seviyelerinin genellikle güvenli olduğunu belirtiyor. Ancak, bu konuda farklı görüşler olduğundan, modemin bulunduğu odada uyumamak veya uyurken telefonun Wi-Fi bağlantısını kesmek zararlı olmayabilir.