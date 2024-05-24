Yatarken çarşafınızın altına bir kalıp sabun koyarsanız... Bakın ne yaptı! Ne oluyor? Bu yöntemi mutlaka deneyin

“Bunun çılgınca geldiğini biliyorum. İnsanlar eskiden bu çözümü kullandığında daha rahat uyuyordu” dedi. Dr. Öz, lavantanın veya herhangi bir sabun kalıbının yastığın altına yerleştirilmesinin rahatlatıcı bir etkisinin olduğunu ve çok yarar sağladığını düşünüyor.

EŞEK SABUNUN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Bol miktarda A , B1, B2, C ve E vitamini, yüksek oranda magnezyum, kalsiyum, potasyum, fosfor, çinko, sodyum içeren eşek sütünden yapılan eşek sütü sabununun cilde ve saça faydaları nelerdir?

-Eşek sütü sabunu yaşlanmanın etkilerini geciktirerek genç bir görünüm sağlar.

-Siyah nokta, akne ve sivilce oluşumunu engeller.

-Cilt kararmaları ve cilt lekelerini önler.

-Cilde parlaklık verir.

-Cildin nem oranını dengeler.

-Hücre yenileyici özelliği sayesinde sağlıklı bir cilt görünümü sağlar.

-Gözeneklerin hava almasını sağlar.

-Doğal bir peeling etkisi oluşturarak ciltteki ölü derileri temizler.

-Düzenli olarak kullanıldığında cilt beyazlatıcı etkisi vardır.

-Sedef, egzama gibi birçok cilt sorununu eşek sütü sabunu ile doğal yoldan çözüme kavuşturabilirsiniz.

EŞEK SÜTÜ SABUNUN SAÇA FAYDALARI NELERDİR?

Eşek sütü sabununun cilde faydası olduğu gibi saça da faydası vardır. Hiçbir yan etkisi olmadığı için rahatlıkla saçınıza ve vücudunuza da kullanabilirsiniz. Düzenli olarak kullandığınızda saç sorunlarınız kısa sürede ortadan kalkacaktır.

Özellikle kışın kuruyan cilde iyi gelen eşek sütü sabunu cildi soğuktan ve güneşin zararlı etkilerinden korur. Kışın cildi nemlendirdiği için cildin daha güzel görünmesini sağlar.

-EŞEK SÜTÜ SABUNU NASIL KULLANILIR?

Eşek sütü sabununu düzenli olarak sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde 3 defa uygulayın. Cildinizi köpürttükten sonra 5 dakika bekleyin. Ardından bol su ile durulayın.

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BITTIM SABUNU NEDİR?

-Bıttım sabunu, bıttım yağı yani yabanı fıstık yağı ve menengiç yağı ile yapılan bir tür doğal sabundur. Bıttım sabunu saçkırana, egzamaya, mantara iyi geldiği için tercih ediliyor.

-Siirt’te Botan Sabunu olarak da bilinen bıttım sabunu kullananlar saçları besleyen ve daha yumuşak hale getiren etkilerinden bahsediyor.

-Saç beyazlamasına bıttım sabunu kullananların sayısı da oldukça fazla. Doğal yollarla üretilen bıttım sabunu hem saç hem de cilt için tercih edilebiliyor.

-Bıttım sabunu kullananlar egzama, sedef, ergenlik sivilcesi gibi sorunlara karşı fayda gördüklerini belirtiyor.

-Saçlara bir faydası da canlı bir görünüm kazandırması olarak görülüyor.

-Vücuttaki kaşıntılara iyi gelen bıttım sabunu gözenekleri de açıcı özelliğe sahip.

-Saçlara güç veren bıttım sabunu saç beyazlamasına karşı da etkili.

-Antiseptik özelliği sayesinde deri hastalıklarının çoğuna iyi geldiği söyleniyor.

-Bıttım sabunu kullananların genellikle yorumları bu şekilde. Ancak biz cilt özelliklerinizi bilmeden, dermatoloğa danışmadan kullanmamanız konusunda sizleri uyarmak isteriz.

-Kronik rahatsızlıklar, bazı cilt sorunları veya yapısal özellikler sebebiyle bıttım sabunu neye iyi gelir neye iyi gelmez en doğru cevabı bir uzmandan öğrenebilirsiniz.