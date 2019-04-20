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Yat yarışları: Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi

- Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun beşinci ayak yarışları başladı

20 Nisan 2019 Cumartesi 15:50
Yat yarışları: Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi


MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) düzenlendiği Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda beşinci ayak mücadelesi başladı.

Organizasyonun beşinci ayağına Türkiye, Hollanda ve Rusya'dan 24 yat ile 230 sporcu katıldı.

Yelkenli yatlar, sabah saatlerinde bağlı bulundukları marinadan çıkarak körfeze açıldı. Yelkenciler, yarışmaya başlamadan önce de antrenman turları attı.

Hakem heyetinin rota belirledikten sonra başlattığı yarışta yatlar, körfezde renkli görüntüler oluşturdu.

MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cem Tekdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun beşinci ayağında ilk gün yarışlarının ilkinin Marmaris Körfezi'nde, ikincisinin ise coğrafi rota dedikleri koy dışında açık denize doğru gerçekleştirildiğini söyledi.

Rüzgarın yarışlar için mükemmel seviyede olduğunu belirten Tekdağ, "Zaman zaman 25 kilometre hızla esen rüzgarda yarışıldı. Gün batımı karayel esen rüzgarda yelkenciler, körfeze renk kattı. Dalga yok rüzgar var. Yarış için şahane bir ortam." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 15:50
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