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Yastıklardaki sarı lekeler nasıl çıkar?

Yastık sağlıklı uyku için önemli etkendir. Aynı şekilde temizliği de önemlidir. Bazen yastıklar sararmaktadır. Peki sararan yastıkların temizliği nasıl yapılır?

29 Ekim 2018 Pazartesi 21:48
Yastıklardaki sarı lekeler nasıl çıkar?

MALZEMELER

1 bardak (200 ml.) Hidrojen Peroksit,

1/2 bardak (100 ml.) sirke,

1/2 bardak (100 ml.) boraks,

1/2 bardak (100 ml.) çamaşır deterjanı

YAPILIŞI

Yastıklarını çamaşır makinesine koyup suda bekletme seçeneğine ayarlayın ve makinenin içine sirke ve oksijen suyunu dökün. Eğer makinenizde suda bekletme ayarı yoksa ya da nasıl yapıldığını bilmiyorsanız, yastığı, büyükçe bir leğende de, sirke ve oksijen suyunu döküp suya bastırabilirsiniz. Oksijen suyu doğal bir beyazlatıcıdır ve sirke de lekeleri çıkarmada bire birdir. Birkaç saat beklettikten sonra çamaşır deterjanını ve boraksı ekleyip ön yıkamalı uzun bir programda çamaşır makinanızda yastıkları yıkayınız. Makineden çıkardığınız yastıkların beyazlamış olduğunu göreceksiniz

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 21:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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