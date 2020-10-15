Yassıada mazlumlarına İade-i itibar

Başta merhum Adnan Menderes ve arkadaşları olmak üzere bütün Yassıada mazlumlarına iade-i itibar için yeni adımlar atılıyor. Türk siyasi tarihine kara leke olarak geçen Yassıada yargılamalarının olumsuzlukları bir bir temizleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7248 sayılı Kanun kapsamında Yassıada yargılamalarında zarar görenler için komisyon kuruldu. Komisyon, yargılamalardan zarar görenlerin ve mirasçılarının zararlarının karşılanması talebiyle yapacakları başvuruları değerlendirip karara bağlayacak.