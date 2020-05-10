Yaşlısı genci gülünü alarak mezarlığa annesine koştu

Kilis’te, Anneler Günü dolayısıyla ve 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma izni verilmesi nedeniyle gülünü alan mezarlığa koştu.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de Anneler Günü dolayısıyla anneler yalnız bırakılmadı. Anneler Günü ile birlikte 2 aydır evde olan ve 4 saatliğine sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üzerindeki vatandaşlar, saat 11.00’den sonra aldıkları güller ile Asri Mezarlığında aile kabristanlarında yatan anneleri ile yakınlarını ziyaret ettiler. Kur’an-ı Kerim okuyarak mezarlara çiçek eken, gül bırakan vatandaşlar, kendilerine 4 saatlik verilen izin nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiler. Anneler Günü olması nedeniyle asri mezarlıkta yoğunluk yaşandığı gözlendi.