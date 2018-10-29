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Yaşlılar dalga geçilmekten kurtuldu!

Artık gençlerin de yaşlılar gibi bardakta dişleri var...

29 Ekim 2018 Pazartesi 15:27
Yaşlılar dalga geçilmekten kurtuldu!

Lens gibi tak çıkar!

Amerika'da 2000'li yılların başında başlayan "misafir dişi" uygulaması, son yıllarda ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı.
Dişleriniz üzerinde hiçbir uygulama; diş çekimi, oyulması, küçültülmesi falan yapılmadan kalıcı veya geçici olarak kullanabilinen bir ürün bu.. Çok ince gerçek diş görünümünde çiğneme basınçlarında dirençli.. Fakat heveslenebilmeniz için her çenede en az 4 dişiniz olmalı!

Diş iğnelerinden ve anesteziden korkanlar, kalp, tansiyon, şeker falan gibi sağlık sebeplerinden diş tedavilerini yaptıramayanlar bu uygulamaya yöneliyor.

Dişleri sağlıklı fakat dişlerinde rahatsız edici ve tedavilerle yok edilemeyen lekeler bulunanlar, kapsamlı tedaviler için yeterli zamanı olmayanlar da tercih ediyor.

Gözlerde lens neyse, dişte de bunlar aynı.. Onun için akşamları çıkartılıp bakımları yapılmak, sabah takmak gerekiyor.

Diş hekimi çeneniz uygun mu diye bakıyor. Ölçülerinizini alıyor. Yurtdışında yaptırılıyor.

Yani dışarıya döviz gidiyor. Olayın kötü yanı bu!

Dişlerinde renk bozukluğu olanlar, dişleri bozuk gençler, estetik beyaz dişlere ve rahat bir gülümseye sahip olmak isteyenler yaşlılarla dalga geçemiyecek. Çünki onlar da akşam bir bardağa "misafir dişleri"ni koyacaklar. Sabah kalkıp takacaklar!

Hatta iş görüşmesi veya düğün gibi önemli ve özel bir günde kullanmak maksadıyla bile misafir dişi yaptıranlar oluyor.

Tabii bu arada bazı sorular akla geliyor. Mesela:

Dişlerimin küçültülmesine gerek var mı? Hayır. Hastanın kendi dişlerinde hiçbir girişimde oyma, küçültme falan yapılmıyor. Anestezi (uyuşturma) yapılmasına ihtiyaç duyulmuyor.

Dişlerimin üzerine yapışacak mı? Ona da hayır. Tak çıkar. Yapıştırılmasına gerek yok. Onun için "lens gibi" deniyor.

Renk seçeneği var mı? Evet. 19 renkte ve istenilen boyutta yapılıyor. Sadece üst çeneye veya her iki çeneye birden misafir dişi yaptırmak mümkün.

Ancak dedik ya ölçü dışarıya gidiyor. Ürün geldiğinde beğenmedim, şöyle olsaydı, böyle olamaz mıydı diye söylenmek size pahalıya patlıyor!

Çiğneme? Rahatlıkla çiğneme yapabiliyorsunuz.

Kalınlığı ne kadar? 0.5 mm kalınlığındadır.

Bakımı nasıl olacak? Geceleri özel solüsyonda bekletiyorsunuz. Zamanla şekil değişikliği olmuyor. Ayrıca antibakteriyeldir.

Eksik dişlerim tamamlanacak mı? Altta üstte dörder tane bile kalmış olsa, bu misafir dişi taktığınızda 32 dişiniz varmış gibi gülümseyebiliyorsunuz. Tabii kazara ağzınızdan çıkarıp da gerçek halinizle dostlarınıza maskara olmazsanız!

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 15:27
  1. takma diş
  2. gençler için takma diş

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