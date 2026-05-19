SON DAKİKA
Yaşlı kadın dehşeti yaşadı! Torunu bıçaklayıp rehin adı
Yaşlı kadın dehşeti yaşadı! Torunu bıçaklayıp rehin adı

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Erzurum’da 17 yaşındaki Y.A.Y., tartıştığı anneannesini bıçakla yaralayıp rehin aldı. Yaklaşık 45 dakika süren ikna çabalarının ardından teyzesinin de devreye girmesiyle teslim oldu.

Olay, saat 21.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Y.A.Y., evinde kaldığı anneannesi M.C. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Yaşanan gerginlik sırasında torunu tarafından kolundan bıçakla yaralanan M.C., balkona çıkarak yardım çığlıkları attı.

 

Kadını gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Apartmana giren ekipler uzun süre zili çalıp, seslenmelerine rağmen Y.A.Y., kapıyı açmadı.

 

Olayı haber alan M.C.’nin kızı eve gelerek, yeğeninden kapıyı açması istedi.

Teyze ve polis ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren ikna çabaları sonucu Y.A.Y. kapıyı açarak teslim oldu.

 

Torunu tarafından bıçaklanıp, rehin alınan ve büyük korku yaşadığı gözlenen M.C., olay yerinde bekleyen sağlık görevlileri tarafından ayakta tedavi edildi.

Polis tarafından suç aleti bıçakla gözaltına alınan Y.A.Y., alınan sağlık raporu sonrası Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

