Polonya'dan Ankara'ya tarihi övgü dolu itiraf geldi! Türkiye bizim için kilit ve stratejik bir ortaktır!

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Bosacki, Türk basın mensuplarına yaptığı ezber bozan açıklamalarda Ankara'nın Polonya'nın büyümesi, kalkınması ve savunması konusundaki hayati rolünü açık açık ilan etti.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Bosacki, "Türkiye bizim için kilit ve stratejik bir ortaktır." dedi.

Bosacki, aralarında AA muhabirinin de bulunduğu Türk basın mensuplarına, ülkesinin Dışişleri Bakanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

"Türkiye bizim için kilit ve stratejik bir ortaktır." ifadesini kullanan Bosacki, Ankara'nın ülkesine büyüme, kalkınma ve savunma konusunda yardımcı olduğunun altını çizdi.

Bosacki, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın Mart 2025'te Türkiye'ye yaptığı ziyarette ortaya konulan iki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara ulaşması hedefini hatırlattı.

İki ülkenin NATO ortağı olduğunu anımsatan Bosacki, Türkiye'nin NATO'nun doğu kanadı ve Karadeniz için önemine vurgu yaptı.

Bosacki, İstanbul'un Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelere yine ev sahipliği yapabileceğine dikkati çekti.

 

AA muhabirinin Türkiye'nin Avrupa güvenliğindeki yerine ilişkin sorusuna Bosacki, ülkesinin her zaman NATO'ya inanmaya devam ettiği değerlendirmesini yaparak örgütü temel bir savunma sistemi olarak gördüklerini söyledi.

Bosacki, ABD'nin NATO'ya yaklaşımının değiştiğini anımsatarak kendi ordularını güçlendirmenin önemine değindi.

Türkiye'nin askeri anlamda "önemli bir partner" olduğuna dikkati çeken Bosacki, Ankara ile 2025'te varılan güvenlik işbirliği anlaşmasına atıfta bulundu.

