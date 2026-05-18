Uşak’ın parasıyla VIP konfor: Özkan Yalım’dan Özgür Özel’i terletecek ‘Mercedes’ ifadesi

Uşak Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan eski Belediye Başkanı Özkan Yalım, 18 Mayıs 2026 tarihli ek ifadesinde yeni iddialarda bulundu.

1. CHP 38. Olağan Kurultay Süreci ve Delege İlişkilerine yönelik iddialar

Özkan yalım, CHP'nin Büyük Kurultayı sürecinde dönemin İzmir İl Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın, Özgür Özel’i destekleme çalışmalarına zorluk çıkardığını ve delegelerle görüşmelerini engellediğini iddia ettti. Yalım, bu engel üzerine Özgür Özel’in İzmir delegeleriyle bizzat kendisinin ilgilendiğini öne sürdü.

Özkan Yalım, kendisinin ise Gaziantep ve Kahramanmaraş delegeleriyle ilgilendiğini belirtti.

Yalım, kendisinin ilgilendiği Kahramanmaraş veya Gaziantep delegelerinden bir kadının, iki çocuğunun İstanbul’daki CHP’li belediyelerden birinde işe alınması şartıyla Özgür Özel’i destekleyeceğini söylediğini açıklarken, bu kapsamda kendisine çocuklara ait CV'lerin gönderildiğini, şahsın telefonunda "İsim Soyisim, 38. Kurultay, İl Adı" şeklinde kayıtlı olduğunu belirterek telefonunun incelenmesini talep etti

Özgür Özel’e en yakın kişilerin çocukluk arkadaşı Demirhan Gözaçan, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve Umut Akdoğan olduğunu söyleyen Yalım, ödemesi Uşak Belediyesi tarafından yapılan ve Özgür Özel’in şahsi kullanımına tahsis edildiğini iddia ettiği Mercedes V300 model VIP araçla da ilgili bilgiler verdi.

Aracın içinin tamamen sökülerek sıfırdan yapıldığını; ısıtmalı/masajlı koltuklar, televizyon, buzdolabı, uydu sistemi, akıllı kumanda, özel bölme ve askılıklar gibi oldukça lüks ve yüksek maliyetli unsurlar içerdiğini detaylandırarak anlatan Yalım, Demirhan Gözaçan’la ilgili ise, şunları söyledi:

"Gözaçan'ın ifadeleri gerçeği yansıtmamakta, Özgür Özel’i koruma amaçlıdır. Özgür Özel’in talimatıyla, ona teslim edilmek üzere bir spor çanta içinde 1 Milyon TL parayı Demirhan Gözaçan’a teslim ettim. Gözaçan da bu parayı Özgür Özel’in aracına koydu."

Özkan Yalım, Veli Ağbaba ile viski içilen geceye dair ifadesinde sadece "G. ve komisyonda yer alan esmer tenli, siyah saçlı bir kadın" şeklinde beyanda bulunduğunu, bu şekli ile ifadesini düzeltmek istediğini belirtip, "G" ismiyle ilgili hata olduğunu aıktardı.

• Basın Açıklaması İddiaları: Basında yer alan, kendisinin yakın zamanda bir basın açıklaması yapacağı veya şikayetçi olacağı yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığını söylemiştir.